Кунцевич: медиа следует компетентно освещать тему COVID-19, не позволяя фейкометам сеять панику

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медиа следует компетентно освещать тему COVID-19, не позволяя фейкометам сеять панику, заявил первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич во время вебинара "СМИ против COVID-19", передает корреспондент БЕЛТА.

"В информационном плане пандемия коронавируса - это, пожалуй, первый случай, когда проблемы, связанные с распространением вируса, освещаются всеми мировыми медиа в режиме онлайн. Беларусь не исключение. Эти материалы всегда вызывали и вызывают у аудитории живой интерес. Важно, чтобы они были правдивыми, отображали реальную ситуацию", - сказал Андрей Кунцевич.

Он заметил, что на пандемии некоторые сделали себе определенный пиар, используя как честные, так и нечестные меры. Не случайно, особенно в начальный период распространения COVID-19, с подачи журналистов пандемию называли инфодемией. "В это время появилось множество так называемых фейкометов, которые набирали и продолжают набирать бонусы за счет того, что сеют панику среди людей, специализируясь на шоковой сенсации. А плохие новости, как вы знаете, продаются лучше и быстрее. Научный факт - один панически заряженный человек способен вовлечь в панику около 30-40 человек", - сказал первый заместитель министра.

Чтобы не допустить подобного, журналистам, представителям СМИ и пресс-службам надо грамотно и профессионально подавать такую информацию, давать разъяснения по поднимаемой проблематике, отметил Андрей Кунцевич. "Задача СМИ сегодня, на мой взгляд, - компетентно, оперативно освещать эту тему, не позволять разного рода фейкометам завладеть вниманием аудитории, посеять в обществе хаос и панику. К тому же, как мы видим, тема ковида определенными "доброжелателями" в Беларуси активно используется в политических целях, о чем вчера предметно говорилось на большом совещании у главы нашего государства", - сказал он.

Как показывают объективные данные, четвертая волна коронавируса - это волна непривитых, заметил Андрей Кунцевич. По его словам, именно вакцинация в медийном плане является одной из главных тем сегодня, которые вызывают множество споров о ее необходимости и возможных рисках. Вопросов у людей тысячи, и они должны находить на них своевременные ответы в медиа.-0-