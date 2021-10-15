Лидеры стран СНГ приняли решение создать Совет председателей верховных судов

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Содружества Независимых Государства на заседании Совета глав государств СНГ утвердили соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов, передает корреспондент БЕЛТА.

Предполагается, что создание этого органа повысит эффективность обмена опытом между государствами по вопросам судопроизводства, а также будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере правосудия.

К компетенции совета предлагается отнести определение приоритетных направлений и форм взаимодействия судебных органов, содействие реализации международных договоров и иных актов в сфере правового сотрудничества, принятых в рамках СНГ, координацию взаимодействия судебных органов стран Содружества по оказанию правовой помощи, признанию и разрешению исполнения судебных актов, организацию подготовки и повышения квалификации судей и работников судов.

Одной из основных функций совета станет обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике, практике применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в рамках СНГ.-0-

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