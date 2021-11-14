Лискович: сегодня ночь в лагере беженцев прошла спокойно

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшняя ночь в лагере беженцев на белорусско-польской границе прошла спокойно, сообщил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера было много сделано: подвезли дрова, организовали их распил. Поставили три палатки, накормили детей, женщин. Подготовили палатку для размещения медика, чтобы беженцы могли знать, к кому можно обратиться с недугом. При необходимости их могут транспортировать для оказания медицинской помощи, в лагере будет работать фельдшер, - рассказал Виктор Лискович. - Также сегодня в течение дня планируется установить контейенеры для мусора и биотуалеты, чтобы в лагере не развивалась антисанитария. Нельзя забывать и о коронавирусе. Будем напоминать беженцем о ношении масок, чтобы не допустить распространения вирусной инфекции. Мы готовы обеспечить их масками".

Он добавил, что сейчас в лагере ожидают новый гуманитарный груз из Минска и Минской области - от профсоюзной организации, Белорусского союза женщин. Не остается в стороне и БРСМ. Каждый, кто готов и может оказать помощь, несет в пункты сбора одежду, перечисляет деньги. "Думаю, тот гуманизм, которым располагает белорусский народ, он помогает беженцем выжить, сохранить спокойствие и чувствовать себя защищенными со стороны белорусского государства", - отметил сенатор.

Виктор Лискович выразил надежду, что этот конфликт скоро разрешится и каждый из тех, кто хочет пересечь границу, реализует свои планы и найдет себе страну для жизни, которую он выбрал.-0-

Фото Оксаны Манчук