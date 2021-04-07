Мезенцев: окончательно роуминг между Беларусью и Россией отменят до конца года

7 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Тарифы на сотовую связь между Беларусью и РФ уже снижены в 7 раз, окончательно роуминг отменят до конца текущего года. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, на котором также обсуждался ход работы по отмене роуминга между двумя странами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я знаю, что по-особому ожидается решение по отмене роуминга, - сказал Дмитрий Мезенцев. - Сегодня руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что уже сделано по интерконнекту уменьшение стоимости этих соединений в 20 раз. И, собственно, стоимость самого трафика в зависимости от того, какой оператор его обеспечивает, уже сегодня снижена от трех до семи раз. Работа будет продолжена, и мы до конца года должны выйти на ту стоимость, которая совершенно не отличается между звонками внутри Беларуси и внутри России от звонков друг другу из одной и другой страны".

Заседание Группы высокого уровня прошло под руководством ее сопредседателей Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко и вице-премьера России Алексея Оверчука. В нем также приняли участие ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители министерств Беларуси и России, старшие дипломаты диппредставительств двух стран, ответственные работники Постоянного комитета Союзного государства.-0-

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