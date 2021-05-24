МИД Беларуси прокомментировал реакцию западных стран на ситуацию с рейсом Ryanair

24 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. МИД Беларуси прокомментировал реакцию ряда западных стран на ситуацию со вчерашним рейсом авиакомпании Ryanair, сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, в частности, отметил: "Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности - это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно прежде всего смотреть на этот инцидент".

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам, - продолжил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. -Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации".

По его словам, на этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. "Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - обратил внимание Анатолий Глаз.

"Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - подчеркнул официальный представитель белорусского Министерства иностранных дел.-0-

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