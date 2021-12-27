Минздрав Беларуси рассказал о первом подростке, прошедшем вакцинацию против COVID-19

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый юный пациент - 16-летний Роман Павловец - получил дозу вакцины против COVID-19 в 6-й детской поликлинике Минска. Он официально считается первым ребенком в стране, который получил прививку от коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Молодой человек рассказал, что в феврале едет в составе национальной сборной на чемпионат Европы по тайскому боксу в Турцию. Организаторы предупредили, что нужно сделать прививку или постоянно сдавать ПЦР. "Решил, что вакцинироваться удобнее и к тому же препарат защитит меня от вируса. Ковидом я болел год назад без особых осложнений, но все равно знаю, как это неприятно", - сказал Роман Павловец.

Мама поддержала парня в его решении и отметила, что в первую очередь спросила у сына, не против ли он. Семья советовалась с тренером, и тот одобрил решение вакцинироваться. "Его подопечные уже делали прививку именно китайской вакциной, и у них все хорошо, на результаты соревнований препарат не повлиял", - отметил молодой человек.

Как сообщалось, Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию против инфекции COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет. Вакцинацию можно пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей. В настоящее время для вакцинирования предлагается китайская инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell).-0-

Вакцину против COVID-19 детям будут вводить двукратно с интервалом в 21 день

Фото Оксаны Манчук