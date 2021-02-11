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11 февраля 2021, 18:55

Митрополит Вениамин: в период мировоззренческой дезориентации из-за пандемии важна духовная поддержка

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин
Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин
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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период мировоззренческой дезориентации, которую породила пандемия коронавируса, важна духовная поддержка, заявил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нелегкий путь был пройден нами в минувшем году. Он был весьма непрост для многих людей, народов и государств, для человечества в целом. Пандемия коронавируса застала мир врасплох и породила не только организационную растерянность. Во многих странах появилась серьезная мировоззренческая дезориентация. Люди испытывают растерянность и страх перед будущим, внезапно ощутив хрупкость своего существования", - сказал митрополит.

Он выразил благодарность за то, что "в отличие от других стран у нас не были закрыты храмы и люди имеют возможность получать духовную поддержку".

К пандемии коронавируса и ее последствиям добавилось усиление политической нестабильности в мире. Современные события поразительно напоминают духовный и социально-политический кризис накануне Первой мировой войны, и это не может не беспокоить, отметил владыка.

"Наша страна и общество в минувшем году также прошли через непростые испытания, - заметил он. - Сегодня белорусское общество стоит на перепутье. Нам всем предстоит сделать выбор, и этот выбор нужно сделать самостоятельно и ответственно, руководствуясь в первую очередь не эмоциями и страстями, но трезвым разумом и осознанием тех ошибок, которые были совершены".

Не только как представитель Православной церкви, но и как гражданин Беларуси, митрополит Вениамин убежден, что мир и согласие, благополучие и процветание страны непосредственно зависят от духовно-нравственной атмосферы в обществе. "Если мы, служители церкви и государства, все люди, будем постоянно помнить о своем призвании и соответственно будем служить делу реального просвещения и оздоровления душ своих и наших близких, особенно молодого поколения, это станет воистину спасительным", - сказал он.

Одна из приоритетных задач, стоящих перед участниками Всебелорусского народного собрания, - поиск надежного пути к восстановлению единства. В этой связи владыка процитировал слова Священного Писания: "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет".

Митрополит Вениамин уверен, что глубинная причина разъединения людей обусловлена "плодами человеческого несовершенства, иначе говоря, грехами нашими, эгоизмом, гордыней, самоуверенностью, безразличием, а зачастую и цинизмом". Поэтому, по его словам, каждому необходимо начать с себя. Осознав грехи, следует принести покаяние, простить друг друга и со всей искренностью стремиться уклоняться от зла и творить добро, добавил он.

В своем выступлении владыка также вспомнил слова митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, который призывал: "Любите друг друга - это самое главное". Он убежден, что только при наличии чистой любви, искреннего уважения друг к другу осуществляются все добрые намерения. Если осознать это и принять как руководство к действию, тогда не страшны никакие вызовы.

Митрополит Вениамин также добавил, что все предлагаемые в стране изменения должны проводиться мирно, через доверительное обсуждение и поиск общего решения, "чтобы мы могли сохранить то, что было создано за последние десятилетия ценой огромных усилий белорусского народа". Он высказал слова уважения усилиям, которые принимает государство, чтобы ограничить распространение эпидемии коронавируса, обеспечить устойчивость экономики, сохранить мир и спокойствие в обществе через достижение согласия и внутреннего единства народа.

Касаясь обсуждаемого проекта программы развития страны на 2021-2025 годы, владыка отметил, что БПЦ поддерживает положения, направленные на укрепление традиционного института семьи, усиление социальной поддержки людей, сохранение и укрепление традиционных ценностей белорусского народа, совершенствование духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Вместе с тем он заметил, что при всей важности роста материального благосостояния народа для каждого человека, несомненно, определяющим является состояние души, внутренний мир. "Только совместными усилиями мы сможем преодолеть вызовы, которые стоят перед нашим обществом, памятуя при этом, что не все зависит от человеческой воли: "Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его", - добавил он.-0-

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