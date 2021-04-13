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13 апреля 2021, 11:45

Мицкевич: гражданская инициатива - важнейший ресурс развития любого демократического государства

Валерий Мицкевич
Валерий Мицкевич
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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданская инициатива - важнейший ресурс в достижении целей развития любого демократического государства, заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время круглого стола на тему "Белорусский союз женщин и молодежная инициатива" в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема, предложенная для обсуждения, несомненно, весьма актуальна. Ведь гражданская инициатива - важнейший ресурс в достижении целей развития любого демократического государства. И наша страна здесь не исключение. Оценивая ситуацию в этой сфере, мы можем сказать, что современное белорусское гражданское общество выглядит достаточно зрелым. Это мощная, разветвленная структура, обладающая огромным творческим потенциалом. Вместе с тем совершенно очевидно, что нам предстоит еще многое сделать, чтобы повысить роль и значение этого демократического института в реализации стратегии экономического и общественно-политического развития Беларуси", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, очень важно, чтобы различные общественные организации смогли сегодня найти реальные точки соприкосновения для объединения своих усилий в решении принципиальных для жизни страны и общества вопросов.

"Эта задача особенно актуальна в Год народного единства. И цель нашей встречи как раз в том и состоит, чтобы наметить новые формы такого сотрудничества и предложить возможные направления и алгоритмы взаимодействия другим структурам гражданского общества. Консолидация всех конструктивных сил - это и есть сегодня магистральное направление развития наших демократических институтов. Эта идея отчетливо прозвучала на Всебелорусском народном собрании. И важность ее реализации особо подчеркнул глава государства, - отметил зампредседателя Палаты представителей. - Нынешняя наша встреча, которая, кстати, организована по инициативе женщин - депутатов Палаты представителей, может стать важным практическим шагом в этом направлении".

Валерий Мицкевич подчеркнул: немало заслуживающих внимания проектов реализовано Белорусским союзом женщин, который благодаря своим гуманитарным, просветительским и благотворительным акциям уже давно приобрел широкую известность и заслуженный авторитет как в Беларуси, так и за рубежом. "Творческий потенциал женских и молодежных организаций практически неисчерпаем. И в принципе, инициатива интегрировать эти потенциалы представляется очень своевременной и актуальной, особенно в контексте задачи сохранения народного единства. Ведь ее решение предполагает, прежде всего, обеспечение неразрывной связи и преемственности поколений, - сказал он. - Очень важно, чтобы наши дети исповедовали те же ценности, которые объединяют белорусский народ. Только тогда у него есть будущее. Необходимо добиться, чтобы голос реального народного большинства отчетливо звучал не только в дни проведения всебелорусских форумов и мемориальных акций. В этом плане весьма показательно, что и Союз женщин, и БРСМ, и другие молодежные структуры нацелены на поддержание социальной стабильности, гражданского мира, общественного согласия и активное противодействие всем формам насилия".

Ценностным ядром идеи, сплотившей совершенно разных людей в организациях, является патриотизм, память об историческом прошлом, сохранение духовно-нравственного и культурного наследия. "Очень важно, однако, чтобы смысл вашей инициативы не утонул в потоке мероприятий, проводимых для галочки. Ведь истинная гражданская позиция проявляется не в пафосных речах, а в сумме повседневных, порой очень будничных дел, имеющих принципиальное значение для конкретных людей и территорий. И я убежден, что сегодняшнее мероприятие обогатит нас реальными идеями, которые помогут сплотить белорусское гражданское общество и вывести взаимоотношения между его различными структурами на уровень, отвечающий вызовам современной эпохи", - заключил Валерий Мицкевич.

Участники круглого стола обсудят темы, касающиеся в первую очередь эффективных форм взаимодействия с различными молодежными аудиториями (школьниками, студентами, работающей молодежью), а также законодательного обеспечения молодежной политики в стране. По итогам планируется сформулировать дорожную карту конкретных проектов, направленных на единение и патриотическое воспитание молодежи.

В заседании участвуют руководство Белорусского союза женщин, представители различных молодежных организаций и объединений. Своим видением патриотического воспитания современного поколения поделится также спортсмен, общественный деятель и мотивационный лидер Алексей Талай.-0-

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