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Общество
26 мая 2021, 10:14

Можно поставить под сомнение здравый смысл тех, кто позволяет себе снимать госфлаги другой страны - Богдан

Елена Богдан. Фото из архива
Елена Богдан. Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины Беларуси едины в своем понимании того, что самое главное в нашей стране - это мир и стабильность. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, которая участвует в сегодняшней встрече Александра Лукашенко с парламентариями в Овальном зале Дома правительства.

Женский лидер выразила уверенность, что совместно необходимо прилагать усилия для поддержания спокойствия и стабильности в стране. Она возмущена теми проявлениями несправедливого отношения к Беларуси, которые имеют место в настоящее время по отношению к нашей стране за рубежом. "Недопустимо то, что сегодня происходит на внешнем контуре нашей страны, когда позволяют себе снимать государственные флаги. Это не просто возмущает и удивляет, но и ставит под сомнение здравый смысл тех людей, которые себе это позволяют", - подчеркнула Елена Богдан.

"Женщины Беларуси едины в своем понимании того, что самое главное в нашей стране - это мир, спокойствие, благополучие, продолжение всех социальных программ, которые начаты нашим государством. И мы решительно выступаем против тех санкций, которые сегодня вводятся в отношении наших предприятий, потому что мы понимаем, что за этим будет стоять благосостояние наших граждан", - отметила председатель Белорусского союза женщин.

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