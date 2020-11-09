На доплаты медикам на фоне COVID-19 направлено более Br350 млн

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На доплаты медикам по указу от 16 апреля 2020 года №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения" направлено более Br350 млн. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"Учитывая особую опасность работы в условиях COVID-19, был принят указ №131, который позволил поддержать и стимулировать медицинских работников в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Указанные надбавки выплачены более чем 51 тыс. работников здравоохранения, на эти цели направлено свыше Br350 млн", - отметил Игорь Петришенко.

Что касается стоимости лечения одного пациента с COVID-19, то, как уточнил вице-премьер, она зависит от степени тяжести состояния пациента. "В среднем по стране в условиях инфекционного стационара стоимость лечения составляет расчетно около Br2,2 тыс. (при пребывании в стационаре 11-12 дней). При этом один койко-день лечения пациента с COVID-19 в отделении анестезиологии-реанимации стоит около Br800", - пояснил он.

По информации вице-премьера, создан запас средств индивидуальной защиты для медучреждений на 45 дней, он постоянно пополняется с учетом расходования. "Организация производства в нашей стране собственных СИЗ позволила практически в полном объеме закрыть потребность внутреннего рынка", - подчеркнул Игорь Петришенко.

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