Необычная сыпь появляется у 15% зараженных омикроном детей

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 15% зараженных омикроном детей сталкиваются с необычной сыпью, сообщила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Оксана Романова в интервью изданию "Медицинский вестник", сообщает БЕЛТА.

Медик назвала основные симптомы омикрона. Это боль в горле, сухой кашель, заложенность носа, головная боль, лихорадка в течение 2-3 дней, боль в мышцах. Также возможны одышка, рвота, диарея и обезвоженность. Инкубационный период - от 3-4 дней. У детей чаще отмечается легкое течение заболевания с выздоровлением в течение трех дней.

Риск госпитализации у несовершеннолетних, инфицированных омикроном, по предварительным данным, на 20% выше, чем при дельта-варианте. При этом максимальный риск зафиксирован у детей в возрасте до 5 лет (по данным ВОЗ). Дети и подростки госпитализируются с такими осложнениями, как бронхиолит и пневмония. Зачастую наблюдаются диарея, рвота и обезвоживание.

По предварительным данным, возможно, более тяжело инфекция будет протекать у детей до года.

До конца омикрон пока не исследован, обратила внимание Оксана Романова. Но при этом ученые отмечают, что этот штамм коронавируса отличается от других повышенной заразностью и "потенциальной способностью вызывать более быстрый ответ организма". У детей он диагностируется намного чаще, чем другие варианты SARS-CoV-2.-0-

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