Перцов: у белорусов первое в истории суверенное государство, и потерять его мы не имеем права

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимость является абсолютной ценностью для белорусов. Об этом заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Возвращаясь к вопросу, готовы ли мы заплатить за суверенитет: здесь не надо сводить к глаголу "платить". Здесь суть в другом. Если на одной чаши весов все те блага, к которым мы привыкли (к горячей воде, газоснабжению, иностранным телефонам, иномаркам - к чему угодно), а на другой чаши весов независимость и суверенитет нашей страны, то есть жить в независимой стране и быть полноценными, полноправными гражданами своей страны, готовы ли мы взвесить? Готовы ли мы сделать вывод, что для нас является абсолютной ценностью, а что является ценностью приходящей?" - спросил Владимир Перцов.

Министр отметил, что белорусы сейчас находятся в исторической точке, когда надо все это вдумчиво переосмыслить и взвесить. "И тогда весь народ поймет этот посыл Президента и сделает правильный выбор. Даже те, кто были взбаламучены эмоциями в 2020 году, сейчас уже отрезвели и уже по-другому, в том числе оценивая события, происходящие по периметру нашего государства, понимают, что это самый главный, эпохальный вопрос в истории Беларуси", - заявил он.

Владимир Перцов обратил внимание, что белорусы завоевывали свою независимость кровью и теперь не могут ее отдать просто так. "Это первое в истории белорусского народа независимое, суверенное государство, и его так просто потерять мы не имеем права", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, обозначил три вопроса, которые он бы хотел задать белорусам: готовы ли граждане платить за собственные оборону и государство; готовы ли они платить за суверенитет и независимость; готовы ли быть инициативными и работать на себя?

Глава государства подчеркнул: "Мы привыкли к тому, что белорусский народ, избрав своего Президента, вправе спросить с него, критиковать, как только это возможно, обижаться на него, в радости проводить время. Но, наверное, и белорусский Президент имеет право в определенные периоды нашей истории, особенно острые периоды, задать три волнующих вопроса своему народу. Вопросы, волнующие Президента и наше общество".-0-

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