Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 29 января 2022
Минск -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:21 ФОТОФАКТ: В Гомельском государственном цирке представлена новая программа Культура
22:52 Перцов: события в Украине и Казахстане могли стать белорусским сценарием, если бы не решительность власти Общество
22:27 Марков: попытки представить Россию и Беларусь агрессорами - это ложь, фейк и извращение Общество
22:18 Перцов: у белорусов первое в истории суверенное государство, и потерять его мы не имеем права Общество
22:17 Шпилевская: независимость доставалась Беларуси тяжело и сегодня стоит действительно очень дорого Общество
22:16 Воскресенский: если мы хотим сохранить суверенитет, надо поддержать вектор развития государства Общество
21:54 На чемпионате Европы по мини-футболу известны все пары 1/4 финала Спорт
21:28 ФОТОФАКТ: В Минске проходят соревнования по спортивным бальным танцам Регионы
20:44 Шпаковский: для экономического рывка необходим широкий диалог с обществом о будущем Общество
20:34 Шпаковский: вовсе не значит, что государство начинает стричь купоны с людей Общество
20:18 ФОТОФАКТ: Заснеженный Гродно в свете вечерних огней Регионы
19:54 Депутат Ленчевская: с вилами на танки не пойдешь, нужно вкладываться в оборону Общество
19:29 "Лида" прервала 16-матчевую серию поражений в чемпионате Беларуси по хоккею Спорт
19:22 Снежный шторм обрушился на восточное побережье США В мире
18:36 В Кишиневе прошла акция протеста против повышения тарифов на энергоресурсы В мире
17:54 Мнение: Послание Президента стало большим публичным разговором, личным для каждого Регионы
17:51 В Раубичах завершился первый этап Кубка Европы по лыжной акробатике Спорт
17:40 "Борисфен" победил молодежный состав "Цмокi-Мiнск" на чемпионате Беларуси Спорт
17:35 Компартия Беларуси и Лига коммунистической молодежи приняли совместное заявление по референдуму Общество
17:12 БАТЭ сыграл вничью с "Энергетиком-БГУ", футболисты "Гомеля" победили "Славию" Спорт
17:07 В Могилевском районе в результате ДТП пострадали женщина и ребенок Происшествия
17:01 Орда: только у белорусского народа есть право определять свое будущее Общество
16:49 На олимпийском хоккейном турнире золото могут получить сразу две команды Спорт
16:39 Минздрав: в Беларуси наблюдается рост заболеваний ОРИ и коронавирусом Общество
16:29 Молдавская биатлонистка Алина Стремоус выиграла гонку преследования на ЧЕ Спорт
16:25 Сыранков: в Конституцию закладывается мощная идеологическая база Общество
16:16 Ландшафтный заказник "Липичанская пуща" преобразован в республиканский Общество
16:07 ФПБ выступила с общественной инициативой в поддержку проведения референдума Общество
16:05 БЧ закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
16:01 БГУИР подписал соглашение о сотрудничестве с "БЕЛДЖИ" Общество
Все новости
Все новости
Общество
29 января 2022, 22:18

Перцов: у белорусов первое в истории суверенное государство, и потерять его мы не имеем права

Владимир Перцов. Фото из архива
Владимир Перцов. Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимость является абсолютной ценностью для белорусов. Об этом заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Возвращаясь к вопросу, готовы ли мы заплатить за суверенитет: здесь не надо сводить к глаголу "платить". Здесь суть в другом. Если на одной чаши весов все те блага, к которым мы привыкли (к горячей воде, газоснабжению, иностранным телефонам, иномаркам - к чему угодно), а на другой чаши весов независимость и суверенитет нашей страны, то есть жить в независимой стране и быть полноценными, полноправными гражданами своей страны, готовы ли мы взвесить? Готовы ли мы сделать вывод, что для нас является абсолютной ценностью, а что является ценностью приходящей?" - спросил Владимир Перцов.

Министр отметил, что белорусы сейчас находятся в исторической точке, когда надо все это вдумчиво переосмыслить и взвесить. "И тогда весь народ поймет этот посыл Президента и сделает правильный выбор. Даже те, кто были взбаламучены эмоциями в 2020 году, сейчас уже отрезвели и уже по-другому, в том числе оценивая события, происходящие по периметру нашего государства, понимают, что это самый главный, эпохальный вопрос в истории Беларуси", - заявил он.

Владимир Перцов обратил внимание, что белорусы завоевывали свою независимость кровью и теперь не могут ее отдать просто так. "Это первое в истории белорусского народа независимое, суверенное государство, и его так просто потерять мы не имеем права", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, обозначил три вопроса, которые он бы хотел задать белорусам: готовы ли граждане платить за собственные оборону и государство; готовы ли они платить за суверенитет и независимость; готовы ли быть инициативными и работать на себя?

Глава государства подчеркнул: "Мы привыкли к тому, что белорусский народ, избрав своего Президента, вправе спросить с него, критиковать, как только это возможно, обижаться на него, в радости проводить время. Но, наверное, и белорусский Президент имеет право в определенные периоды нашей истории, особенно острые периоды, задать три волнующих вопроса своему народу. Вопросы, волнующие Президента и наше общество".-0-

Воскресенский: если мы хотим сохранить суверенитет, надо поддержать вектор развития государства

Шпилевская: независимость доставалась Беларуси тяжело и сегодня стоит действительно очень дорого

Марков: попытки представить Россию и Беларусь агрессорами - это ложь, фейк и извращение

Перцов: события в Украине и Казахстане могли стать белорусским сценарием, если бы не решительность власти

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство информации Перцов
Новости рубрики Общество
Владимир Перцов. Скриншот видео "Беларусь 1" Перцов: события в Украине и Казахстане могли стать белорусским сценарием, если бы не решительность власти
Марат Марков. Скриншот из видео "Беларусь 1" Марков: попытки представить Россию и Беларусь агрессорами - это ложь, фейк и извращение
Ольга Шпилевская. Скриншот видео "Беларусь 1" Шпилевская: независимость доставалась Беларуси тяжело и сегодня стоит действительно очень дорого
Юрий Воскресенский. Фото из архива Воскресенский: если мы хотим сохранить суверенитет, надо поддержать вектор развития государства
Фото из архива Шпаковский: для экономического рывка необходим широкий диалог с обществом о будущем
Александр Шпаковский. Фото из архива Шпаковский: вовсе не значит, что государство начинает стричь купоны с людей
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко: подготовленные изменения и дополнения в Конституцию отвечают на глубинные запросы общества
Минздрав: в Беларуси наблюдается рост заболеваний ОРИ и коронавирусом
Послание Президента белорусскому народу и парламенту - мнения
Топ-новости
Лукашенко: мир - это абсолютная ценность для белорусов, и нам надо сохранить его
Лукашенко: на Беларусь давят в том числе за ее особый путь в преодолении пандемии
Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу
Эйсмонт: обществу предстоит думать над поставленными Президентом вопросами
Перцов: у белорусов первое в истории суверенное государство, и потерять его мы не имеем права
Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака
Гигин: ответом на вызовы времени являются верность союзническому долгу и гражданская консолидация
Хоккейная команда Президента победила сборную Могилевской области в матче любительского турнира
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2302 пациента с COVID-19, выписаны 1906
Орда: только у белорусского народа есть право определять свое будущее
Совмин расширил перечень стран продовольственного эмбарго
МАРТ: социальная скидка распространена на овощи и яблоки
Эмиль Чечко: польское общество имеет право знать правду о ситуации на белорусско-польской границе
Симоненко: я с завистью слушал Лукашенко, у нас в Украине такого уровня руководителей нет
Стома: Беларусь выстроила свою стратегию преодоления пандемии, и наш опыт повторяют другие страны
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.