Пиневич: Беларусь в пандемию не остановила экономику, и это дало $2 млрд. на лечение от COVID-19 и надбавки медикам

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в пандемию не остановила экономику, и это дало деньги на лечение от COVID-19 и надбавки медикам. На этот факт обратил внимание Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что даже в первую волну заболеваемости коронавирусом миссия Всемирной организации здравоохранения не возражала против подходов Беларуси в лечении людей. Более того, то, что казалось избыточным ранее, например, большие коечный фонд или количество врачей первичного звена, оказалось более чем востребованным в пандемию. Все это позволило применить модель, которая отличалась от подходов во многих других странах.

Дмитрий Пиневич констатировал, что в мире сейчас локдауны фактически не применяются, а имеют место лишь избирательные моменты в части социального дистанцирования.

Также уже нет прекращения образовательного процесса, что было характерно для целого ряда зарубежных стран в предыдущие волны. Министр обратил внимание, что уже появились публикации о серьезных потерях в образовательном процессе на фоне пандемии.

"Я несколько раз говорил, что медицинские последствия пандемии и эффективность (принятых мер. - Прим. БЕЛТА) мы можем подводить по большому счету через 2-3 года, как обычно и делается. Тем паче - экономика. Я не специалист в экономике, не буду заходить не в свое поле, но мы видим и тот прирост нашего ВВП, и увеличение экспорта. Это связано именно с тем, что мы не остановили экономику. А значит у нас появилась, кстати, и возможность дать те $2 млрд. для системы здравоохранения, из которых $1 млрд. был направлен именно на повышение зарплат нашим сотрудникам, которые работают в красных зонах", - отметил Дмитрий Пиневич.-0-

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