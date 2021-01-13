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13 января 2021, 15:48

Проститься с митрополитом Филаретом в Свято-Духовом кафедральном соборе можно до 18.00 14 января

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проститься с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси можно до 18.00 14 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в синодальном информационном отделе БПЦ.

В Свято-Духовом кафедральном соборе организовано непрерывное чтение клириками Минской епархии Евангелия и совершение заупокойных богослужений по новопреставленному. "Двери храма для прощания с почившим будут открыты всю ночь. Для того чтобы каждый из пришедших мог со всей церковью помолиться об упокоении души митрополита Филарета, пройдут заупокойные службы. Каждые полчаса будет служиться лития (короткая заупокойная служба) и каждые два часа - панихида. Кроме того, будет организована прямая трансляция на "Беларусь 3" 14 января с 10.00 до 12.00. С 8.00 до 10.00 будет организована трансляция на YouTube-канале БПЦ", - рассказали в синодальном информационном отделе БПЦ.

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Александр Лукашенко отметил, что митрополит Филарет был человеком безграничной веры и мудрости.

14 января в 8.00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси.

Гроб с телом митрополита Филарета будет пребывать в Свято-Духовом кафедральном соборе до 18.00 14 января, после чего будет перевезен в Успенский собор Жировичского мужского монастыря. Насельники обители совершат круглосуточное чтение Евангелия. В пятницу, 15 января, в 10.00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида. После нее тело почившего митрополита Филарета, согласно его завещанию, будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года митрополит Филарет был госпитализирован с признаками заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Он скончался в больнице 12 января 2021 года.

Герой Беларуси, православный церковный деятель, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) родился 21 марта 1935 года в Москве. Церковное служение начал в 1954 году иподиаконом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. В 1959 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого и был рукоположен в иеромонаха. В 1978 году Филарет был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989-м - митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного Синода. В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

Подвижническая просветительская деятельность почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение белорусского и российского народов отмечены высокими государственными наградами - орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими.

В 2006 году митрополиту было присвоено звание "Герой Беларуси".-0-

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