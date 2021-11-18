Пустой лагерь, автолавки и ночевка под крышей: итоги 11-го дня беженцев на границе

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Все беженцы из лагерей у границы перешли под крышу, в пункте размещения в ТЛЦ продолжают совершенствовать инфраструктуру. Корреспондент БЕЛТА сообщает об итогах одиннадцатого дня пребывания беженцев на границе.

Сегодня все беженцы из стихийных лагерей у линии польской границы перешли в пункт временного размещения в транспортно-логистическом центре. Его открыли после событий 16 ноября, когда польские силовики использовали против людей водометы и газ. Несколько сотен человек продолжали оставаться у границы, но холодные ночи, отсутствие нормальных условий вынудили и их перебраться под крышу.

В ТЛЦ для приема беженцев отвели второй этаж. Также для того, чтобы обеспечить всех спальными местами, из грузовых поддонов на складских стеллажах стали создавать второй ярус.

"Все необходимое для этих людей белорусская сторона сделала. Они накормлены, имеют крышу над головой, будут ночевать в тепле", - отметил сенатор Виктор Лискович, уполномоченный от Совета Республики по координации оказания гуманитарной помощи беженцам.

В ТЛЦ организовано горячее питание (каждый день беженцам выдают 8 т продуктов), медицинское сопровождение, обеспечены беженцы чистой водой, работают автомагазины. Спрос в автолавках хороший: лучше всего расходились чипсы и газировка. Открылся сегодня и пункт вакцинации от коронавируса. Но так как большинство беженцев привиты и имеют соответствующие сертификаты и ковид-паспорта, желающих пройти вакцинацию не было.

Беженцам также предложили остаться в Беларуси, содействовать в трудоустройстве и поиске жилья. Они ответили отказом. "Мы продолжаем идти к своей цели. Хотим попасть в Евросоюз, в Германию. Надеемся на открытие границ и гуманитарного коридора", - рассказал один из беженцев.-0-