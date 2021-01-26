Работники белорусских предприятий об экономических санкциях: это нарушение прав десятков тысяч людей

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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический шантаж и нарушение прав десятков тысяч людей. Так расценивают решение о введении экономических санкций работники белорусских предприятий. Свою позицию трудящиеся Беларуси выразили в коллективном открытом письме к Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. При этом в письме подчеркивается, что введение санкций не отвечает требованиям трудящихся Беларуси, как это преподносится представителями из-за рубежа. "Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? - говорится в тексте письма. - Призываем трудящихся других государств проявить солидарность и оказать влияние на правительства своих стран, которые, применив экономические санкции, фактически занялись экономическим шантажом и нарушили основы международного права". Как отметили в ФПБ, с сегодняшнего дня подписаться под письмом может каждый, кто заинтересован в том, чтобы сохранить экономику Беларуси, стабильную заработную плату и социальные гарантии для людей.-0- Зарубежные профсоюзы осуждают решение ЕС о введении санкций в отношении белорусских предприятий Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!