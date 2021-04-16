Регистрация на ЦТ начнется 2 мая

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация на централизованное тестирование в этом году стартует 2 мая и завершится 1 июня. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси вступительная кампания 2021 года существенно не изменится. "Фактически приемная кампания начнется совсем скоро, стартом можно назвать начало регистрации на централизованное тестирование - 2 мая, - рассказал Сергей Касперович. - Регистрация завершится 1 июня. Пройти ее можно в одном из учреждений образования, которые определены пунктами регистрации. Как правило, это и пункты проведения ЦТ. Могу сказать, что регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни, если абитуриент по уважительной причине не смог пройти его в основные дни, будет проходить с 2 июня по 9 июня".

При регистрации подается заявление на одном из государственных языков - белорусском или русском. Сделать это можно в письменной форме лично, а можно и подать заявку через электронную форму на сайте РИКЗ. После оплаты за прием и оформление документов абитуриенту обязательно нужно подойти в предложенный пункт регистрации и лично забрать пропуск (или пропуски) на ЦТ по выбранным предметам - не позднее 1 июня.

ЦТ начинается 16 июня с белорусского языка. Далее 18 и 19 июня - тесты по русскому языку, 21-го - по обществоведению, 23 и 24 июня - по математике. Оставшиеся предметы - биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, Всемирная история - стартуют с 26 июня и проходят через день.

По два дня отводится на русский язык и математику, чтобы соблюсти санитарно-эпидемический режим - как правило, желающих сдать ЦТ по этим предметам больше всего. Во всех пунктах ЦТ запланировано достаточное количество мест для абитуриентов. Увеличивается количество аудиторий для проведения ЦТ, обеспечены и другие меры безопасности. Абитуриентам рекомендовано иметь защитные маски.

Всего будет работать 41 пункт регистрации на ЦТ: в Брестской области это 4 вуза, в Витебской - 3 вуза и один колледж, Гомельской - 5 вузов и колледж, Гродненской - 2 вуза и 2 колледжа, Минской - 3 колледжа, Могилевской - 4 вуза и 3 колледжа, в Минске - 13 вузов. Пунктами регистрации на ЦТ в резервные дни и его проведения выбраны 6 учреждений: БГУ, Белорусско-российский университет в Могилеве, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет им.П. Сухого, Гродненский госуниверситет им. Я.Купалы.

Прием документов на уровне высшего образования стартует с 20 июля, на бюджет он продлится до 26 июля, на платную форму - 9 августа. Внутренние вступительные испытания в вузах по отдельным специальностям (спортивные, творческие, интегрированные) - с 27 июля по 4 августа. Соответственно зачисление будет проводиться на бюджет 5 августа, на платную форму - 11 августа.

На уровне среднего специального образования вступительная кампания пройдет с 20 июля по 18 августа. Прием документов на основе общего базового образования - с 20 июля по 3 августа (за счет средств бюджета), с 20 июля по 14 августа (на платной основе). Те, кто будет сдавать вступительные испытания (с 4 по 8 августа), должны подать документы до 3 августа. Зачисление соответственно на бюджет - по 10 августа, на платной основе - по 16 августа.

На базе 11 классов прием документов за счет средств бюджета будет осуществляться с 20 июля: на бюджет - по 12 августа, на платной основе - по 17 августа. Для тех, кто сдает испытания (с 13 по 17 августа), - по 12 августа. Зачисление на бюджет - по 16 августа, на платную форму - по 18 августа.

На уровне профтехобразования прием начинается с 15 июня и заканчивается 25 августа. Прием документов - по 20 августа, по 25 августа - зачисление. Внутренние вступительные испытания проводятся по 24 августа.-0-

Сергей Касперович

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