16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифры приема на целевую подготовку станут известны 1 мая, существенных изменений в сравнении с планом приема 2020 года здесь не ожидается. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"С 1 мая цифры приема на целевую подготовку, а также заказчики такой подготовки по тем или иным специальностям будут размещаться на сайтах госорганов управления, местных органов власти и учреждений образования", - сказал Сергей Касперович.

Целевая подготовка на сегодняшний день ведется для ограниченного числа сфер деятельности: здравоохранение (ежегодно более 800 человек планируется на уровне высшего образования по 4 медицинским вузам); сельское хозяйство (600 и больше человек в год), образование (более 600 в год - педагогические и ряд иных специальностей). В других сферах целевая подготовка отдельных специалистов носит более точечный характер.

"Подходы в целевой подготовке сохранены. Заказчиком может быть только организация, расположенная в сельской местности, малых городах численностью населения до 20 тыс., а также на территориях, пострадавших от загрязнения в результате аварии на ЧАЭС. Но это касается только уровней высшего и среднего специального образования. Однако, что касается профтехобразования, заказчиками целевой подготовки могут быть любые организации - и столичные, и расположенные в областных городах. Этот подход сохраняется в этом году. А в проекте новой редакции Кодекса об образовании предусмотрено снятие ограничения по месту нахождения заказчика", - пояснил представитель Минобра.

Он добавил, что активный десятиклассник вполне может заявить о себе будущему работодателю и ходатайствовать о том, чтобы через год наниматель, если он посчитает необходимым, заявил в установленном порядке целевое место. "Но еще может быть конкурс. Даже получив направление (подписав договор с заказчиком), человек может оказаться в ситуации конкуренции. Но целевое место методом таких действий можно инициировать. В любом случае решает здесь наниматель, заказчик кадров", - заключил Сергей Касперович.-0-

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