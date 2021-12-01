РИВШ: постулаты программы патриотического воспитания адаптированы к социальной практике Беларуси

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постулаты программы патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы адаптированы к социальной практике Беларуси, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заведующая кафедрой молодежной политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы (секретарь межведомственной рабочей группы по разработке программы) Елена Игнатович.

"Я представляю Республиканский институт высшей школы, который стал научно-исследовательской площадкой по подготовке данной программы. Существовала межведомственная рабочая группа, параллельно работала научно-исследовательская группа, в состав которой были включены политологи, культурологи, ученые, имеющие степени в области психологии и педагогики, лингвистики. Нами очень подробно был изучен международный опыт становления патриотического воспитания и программ, существующих как у ближайших соседей, так и в странах дальнего зарубежья. Также была проведена большая аналитическая работа относительно существующих документов и научных разработок в этой сфере, - рассказала Елена Игнатович. - Мы опирались на глобальное социологическое исследование, которое было проведено Институтом социологии НАН, а также на аналитические материалы, предоставленные Белорусским институтом стратегических исследований. В результате такой глубокой аналитической работы и междисциплинарных подходов был разработан проект программы, содержащей в себе основные теоретическо-методологические постулаты в области патриотического воспитания, которые уже впоследствии были обсуждены членами межведомственной рабочей группы и адаптированы к социальной практике Беларуси".

Структурно проект программы состоит из 7 глав. "Первая глава содержит общие положения, отражающие подходы, существующие принципы, и в качестве одного из ведущих принципов прослеживается междисциплинарность. К реализации данной программы целесообразно подключать все существующие профильные ведомства, все органы, подчиненные правительству, а также вне зависимости от формы собственности организации и предприятия, которые действуют на территории Беларуси, - отметила завкафедрой. - Определена целевая направленность программы, ее задачи. Для их решения и реализации подобраны инструменты и механизмы. Но отдельно хотелось бы отметить наличие таких приоритетных макромероприятий в главе 7, которые позволят решить стратегические задачи для того, чтобы эта программа состоялась и могла достигать своего главного целевого ресурса, а именно консолидации общества на основе сохранения преемственности и передачи традиционных белорусских ценностей из поколения в поколение".

Елена Игнатович подчеркнула, что программа предусматривает вариативность, что позволит на местах при проведении патриотических мероприятий проявлять инициативы и творческий подход.-0-

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