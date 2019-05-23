Роль традиционных СМИ в защите общества от фейковых новостей возрастает - Легкий

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Роль традиционных средств массовой информации в защите общества от фейковых новостей за последние годы существенно выросла. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра информации Павел Легкий на полях XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества".

"Социальная защита общества - это не просто оказание некой материальной поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, информирование о том, как эта помощь работает. Под социальной защитой общества с точки зрения работы журналиста мы подразумеваем защиту от фейк-ньюс, информационного мусора, недостоверной, некачественной информации. В этом смысле роль журналистики, традиционных средств массовой информации за последние годы, на мой взгляд, очень выросла", - отметил первый замминистра.

Объемы информации, количество информационных каналов стремительно увеличиваются. Функции, которые раньше были исключительно прерогативой профессиональных журналистов, сейчас готов на себя взять любой. "К сожалению, помимо новых возможностей, появляются новые угрозы. Количество информационного мусора резко возросло", - подчеркнул Павел Легкий. По его словам, задача защитить общество от фейковых новостей сегодня суперактуальна.

Существуют два пути защиты населения от некачественной информации - на уровне нормативно-правовой базы и качественного роста профессиональных СМИ. "Только запретами решить такую проблему невозможно. Надо активно укреплять средства массовой информации - электронные, печатные, повышать к ним доверие людей. Очень важно, чтобы эти СМИ использовали максимально возможные каналы донесения качественной, правдивой информации - площадки социальных медиа, мультимедийные форматы работы", - сказал первый замминистра информации.-0-