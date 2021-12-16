16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Росатом" планирует продолжить сотрудничество с Беларусью по подготовке кадров для атомной отрасли. Об этом заявил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА руководитель проекта АНО ДПО "Техническая академия Росатома", ответственный со стороны "Росатома" в рамках Генерального контракта за подготовку персонала БелАЭС Андрей Шайкин.

Параллельно со строительством атомной станции в Беларуси была выстроена программа подготовки кадров для атомной отрасли. Обучение специалистов предусмотрено Генеральным контрактом, заключенным на старте реализации проекта. "2021 год стал финишной прямой в реализации Генерального контракта в части обучения и разработки учебной документации для подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси. Сегодня мы можем говорить, что персонал подготовлен, плановые показатели достигнуты. Обобщенный график обучения эксплуатационного персонала Белорусской АЭС на 2015-2021 годы выполнен в полном объеме", - сказал Андрей Шайкин.

По его словам, проведено 41 286 часов теоретического обучения, 24 948 часов стажировок на российских АЭС, 11 508 часов практики и работы на специализированных тренажерах. Кроме того, в Технической академии Росатома разработано и предоставлено белорусским партнерам 32 методические программы и 45 программ подготовки на должность, 19 учебных курсов и комплектов контрольных вопросов к ним, включая тренажерные курсы и ряд других учебных материалов.

"Мы планируем продолжить сотрудничество с белорусскими партнерами в области подготовки кадров для атомной отрасли. На сегодня сформированы комплексные предложения от Технической академии Росатома по научно-технической поддержке Белорусской АЭС, а также предложения по сотрудничеству государственных органов и иных организаций Беларуси с госкорпорацией "Росатом" в неэнергетических сферах - это научные исследования, ядерная медицина, проекты в сфере цифровизации", - отметил представитель "Росатома".

По его словам, Белорусской АЭС могут быть предложены материалы по направлениям "Анализ и использование опыта эксплуатации. Анализ причин событий на АЭС и работа в комиссиях по расследованию причин событий на АЭС", "Кадровое обеспечение и управление персоналом", "Культура безопасности" и другие направления повышения квалификации персонала".

"Институту радиобиологии Национальной академии наук Беларуси мы можем предложить разработку программы, комплекта учебно-методических материалов и проведение учебно-практического курса "Поведение радионуклидов в окружающей среде. Оценка воздействия на окружающую среду, радиоэкологический мониторинг" в сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиологии и агроэкологии", - добавил Андрей Шайкин.

Также со стороны "Росатома" разработаны актуальные предложения по направлению "Управление ядерным топливом и радиоактивными отходами". Речь идет о подготовке специалистов, отвечающих за обеспечение ядерной безопасности на предприятиях ядерно-топливного цикла.-0-