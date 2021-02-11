С новейшими разработками системы здравоохранения могут ознакомиться участники ВНС на выставке

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новейшие разработки предприятий системы здравоохранения представлены участникам VI Всебелорусского народного собрания на выставке "Разам - у будучыню" во Дворце Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Организаторы подготовили демонстрационные фильмы о достижениях системы здравоохранения и фармацевтической отрасли. Представлены стенды с разработками, лекарственными средствами, графиками и фотографиями, позволяющими узнать об инновациях в системе.
Фармотрасль представлена такими крупнейшими производителями, как РУП "Белмедпрепараты", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", УП "Минскинтеркапс" и др. Демонстрируются образцы новых лекарственных препаратов, а также лекарств, используемых для оказания медицинской помощи на всех ее этапах в сложившихся эпидемических условиях.
На выставке презентованы отечественные средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые необходимы медицинским работникам для работы в красных зонах.
Можно увидеть разработку РУП "Медтехноцентр" 2020 года - "Мобильные блоки подачи медицинских газов". Блок ПМГ-М предназначен для безопасного подключения одновременно четырех-шести пациентов к системе (узлу) подачи кислорода в отделениях организаций здравоохранения. Конструкция ПМГ-М позволяет быстро перемещать изделие между палатами, обеспечивая возможность эксплуатации его в местах экстренной необходимости.
"Среди других новых разработок центра - рециркуляторы и аппараты искусственной вентиляции легких - разработаны с особым вниманием к надежности, респираторному комфорту и безопасности пациента, а также эффективности в достижении клинических целей врача", - отметили в пресс-службе.
Например, аппарат ИВЛ МТВент экспертного класса со встроенной турбиной предназначен для респираторной поддержки новорожденных, детей и взрослых в отделениях реанимации и интенсивной терапии, операционных залах, а также при внутрибольничной транспортировке.-0-