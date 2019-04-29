Самый крупный в Европе проект Minsk World от Dana Holdings вызвал огромный интерес на выставке RESTA 2019 в Литве

В Вильнюсе 24 апреля открылась 26-я Международная выставка строительства RESTA 2019. Это крупнейший строительный форум в Балтийском регионе, ориентированный как на профессионалов рынка, так и на конечных потребителей. Работа выставки продолжится до 27 апреля.

RESTA 2019 проходит в Литовском выставочном центре Litexpo. Это единственная специализированная выставка в странах Балтии, завоевавшая признание Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).На площади 30 тыс. кв. м представлено пять тематических экспозиционных павильонов и выставочная площадка под открытым небом. В этом году в Вильнюс приехали 450 компаний из 16 стран, и интерес к мероприятию в этой стране традиционно высок.

Выставку открыл премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который приветствовал гостей и участников RESTA 2019. "Строительная отрасль является одним из крупнейших секторов экономики, генерируя более 3 миллиардов долларов, и вносит значительный вклад в экономический рост нашей страны", – отметил Саулюс Сквернялис.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис открыл выставку RESTA 2019

Беларусь на RESTA 2019 представляют десять компаний, в том числе крупнейший застройщик страны – Dana Holdings. Особое внимание в экспозиции компании уделено многофункциональному комплексу Minsk World. И это не случайно – ведь деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр MinskWorld. Недавно в Минске было подписано правительственное соглашение с Международным финансовым центром Дубая об использовании опыта этого эмирата и консультационном содействии в создании Минского МФЦ.

Управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор Ариф Амири осмотрели уже построенные кварталы и ознакомились с перспективными планами Dana Holdings

Планируется, что МФЦ MinskWorld станет мостом между экономиками Европейского союза и Евразийского экономического союза, одним из важных звеньев Нового шелкового пути из Европы в Азию. Еще в прошлом году компания Dana Holdings подписала с МФЦ Дубая соглашение о сотрудничестве, которым предусматривается содействие в создании Минского МФЦ.

Сердцем многофункционального комплекса Minsk World станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира

Общая площадь проекта многофункционального комплекса Minsk World, реализуемого в центре белорусской столицы, – почти 340 гектаров, и это крупнейший строительный проект Европы. Все материалы для возведения зданий и обустройства территорий Dana Holdings закупает у белорусских предприятий, и это немаловажный фактор, который способствует развитию экономики страны и поддержке отечественных производителей. К слову, для покупателей квартир в домах комплекса застройщик сделал уникальное для белорусского рынка предложение – продажу жилья в беспроцентную рассрочку до 10 лет без удорожаний, справок о доходах и поручителей при выплате первоначального взноса от 30% стоимости квартиры. Предусмотрены также мотивирующие скидки за сокращение периода рассрочки или увеличение первоначального взноса. Осуществляется и поддержка многодетных семей, которую компания предоставляет по специальной программе.

Многофункциональный комплекс Minsk World, квартал "Эмиратс"

Жилой дом "Джакарта" квартала "Азия"

Лобби жилого дома "Джакарта"

Компания Dana Holdings хорошо известна в регионе как один из крупнейших игроков в строительстве, осуществляющих строительство жилых, промышленных, торговых, образовательных и многофункциональных объектов. В 2018 году она вошла в список World Finance TOP 100, в который попадают компании, показавшие самые высокие результаты в своей сфере деятельности и способствующие активному развитию отрасли. В Беларуси Dana Holdings возвела уже 3 млн кв. м различной недвижимости, еще не менее 7 млн – в стадии проектирования и строительства.

Кроме многофункционального комплекса Minsk World на выставке RESTA 2019 компания Dana Holdings представила и другие проекты, реализуемые как за рубежом, так и в Республике Беларусь, – многофункциональный комплекс "Маяк Минска", жилой комплекс "Парк Челюскинцев", жилой комплекс Vogue, бизнес-центр "БК Капитал Палас".

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Коммерческие помещения в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

Бизнес-центр "БК Капитал Палас"

Масштабные проекты, осуществляемые в Беларуси компанией Dana Holdings, вызвали большой интерес со стороны участников и гостей выставки RESTA 2019.

В первый день выставки стенд компании посетил президент ассоциации застройщиков Литвы Далюс Гедвилас, который был впечатлен масштабом и уровнем проектов строительного холдинга в Беларуси.

Президент ассоциации застройщиков Литвы Далюс Гедвилас посетил стенд компании Dana Holdings

"Многофункциональные комплексы, которые строит Dana Holdings, – это современная и смелая архитектура, высокий уровень градостроительных решений и европейский подход к созданию комфортного городского пространства. Думаю, литовским застройщикам будет очень интересен передовой опыт коллег из Беларуси", – отметил Далюс Гедвилас.

Эта оценка не случайна. За рубежом изучают возможности сотрудничества с нашей страной. "Беларусь привлекает внимание инвесторов из разных стран мира. Большой промышленный потенциал, ориентация на развитие цифровой экономики и IT-сферы, растущий финансовый рынок являются перспективными направлениями дальнейшего развития страны. Роль ее в регионе с течением времени будет только возрастать, и амбициозные проекты, которые осуществляет Dana Holdings, позволяют уже сегодня взглянуть в будущее – в лицо нового, современного и притягательного Минска. Активное строительство необходимой для развития бизнеса инфраструктуры, которое ведется в Беларуси, обуславливает интерес инвесторов к строительной сфере страны", – отметили представители компании Dana Holdings.

Представление возможностей белорусской строительной сферы и проектов компании Dana Holdings в рамках международной выставки RESTA было организовано при содействии посольства Республики Беларусь в Литве, представители которого посетили белорусский стенд в первый день работы выставки.

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