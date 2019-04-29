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Самый крупный в Европе проект Minsk World от Dana Holdings вызвал огромный интерес на выставке RESTA 2019 в Литве

Общество 29.04.2019 | 09:00
Представители посольства Республики Беларусь в Литве на презентации стенда проектов компании Dana Holdings
Представители посольства Республики Беларусь в Литве на презентации стенда проектов компании Dana Holdings

В Вильнюсе 24 апреля открылась 26-я Международная выставка строительства RESTA 2019. Это крупнейший строительный форум в Балтийском регионе, ориентированный как на профессионалов рынка, так и на конечных потребителей. Работа выставки продолжится до 27 апреля.

RESTA 2019 проходит в Литовском выставочном центре Litexpo. Это единственная специализированная выставка в странах Балтии, завоевавшая признание Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).На площади 30 тыс. кв. м представлено пять тематических экспозиционных павильонов и выставочная площадка под открытым небом. В этом году в Вильнюс приехали 450 компаний из 16 стран, и интерес к мероприятию в этой стране традиционно высок.

Выставку открыл премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который приветствовал гостей и участников RESTA 2019. "Строительная отрасль является одним из крупнейших секторов экономики, генерируя более 3 миллиардов долларов, и вносит значительный вклад в экономический рост нашей страны", – отметил Саулюс Сквернялис.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис открыл выставку RESTA 2019
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис открыл выставку RESTA 2019

Беларусь на RESTA 2019 представляют десять компаний, в том числе крупнейший застройщик страны – Dana Holdings. Особое внимание в экспозиции компании уделено многофункциональному комплексу Minsk World. И это не случайно – ведь деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр MinskWorld. Недавно в Минске было подписано правительственное соглашение с Международным финансовым центром Дубая об использовании опыта этого эмирата и консультационном содействии в создании Минского МФЦ.

Управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор Ариф Амири осмотрели уже построенные кварталы и ознакомились с перспективными планами Dana Holdings
Управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор Ариф Амири осмотрели уже построенные кварталы и ознакомились с перспективными планами Dana Holdings

Планируется, что МФЦ MinskWorld станет мостом между экономиками Европейского союза и Евразийского экономического союза, одним из важных звеньев Нового шелкового пути из Европы в Азию. Еще в прошлом году компания Dana Holdings подписала с МФЦ Дубая соглашение о сотрудничестве, которым предусматривается содействие в создании Минского МФЦ.

Сердцем многофункционального комплекса Minsk World станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира
Сердцем многофункционального комплекса Minsk World станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира

Общая площадь проекта многофункционального комплекса Minsk World, реализуемого в центре белорусской столицы, – почти 340 гектаров, и это крупнейший строительный проект Европы. Все материалы для возведения зданий и обустройства территорий Dana Holdings закупает у белорусских предприятий, и это немаловажный фактор, который способствует развитию экономики страны и поддержке отечественных производителей. К слову, для покупателей квартир в домах комплекса застройщик сделал уникальное для белорусского рынка предложение – продажу жилья в беспроцентную рассрочку до 10 лет без удорожаний, справок о доходах и поручителей при выплате первоначального взноса от 30% стоимости квартиры. Предусмотрены также мотивирующие скидки за сокращение периода рассрочки или увеличение первоначального взноса. Осуществляется и поддержка многодетных семей, которую компания предоставляет по специальной программе.

Многофункциональный комплекс Minsk World, квартал "Эмиратс"
Многофункциональный комплекс Minsk World, квартал "Эмиратс"

Жилой дом "Джакарта" квартала "Азия"
Жилой дом "Джакарта" квартала "Азия"

Лобби жилого дома "Джакарта"
Лобби жилого дома "Джакарта"

Компания Dana Holdings хорошо известна в регионе как один из крупнейших игроков в строительстве, осуществляющих строительство жилых, промышленных, торговых, образовательных и многофункциональных объектов. В 2018 году она вошла в список World Finance TOP 100, в который попадают компании, показавшие самые высокие результаты в своей сфере деятельности и способствующие активному развитию отрасли. В Беларуси Dana Holdings возвела уже 3 млн кв. м различной недвижимости, еще не менее 7 млн – в стадии проектирования и строительства.

Кроме многофункционального комплекса Minsk World на выставке RESTA 2019 компания Dana Holdings представила и другие проекты, реализуемые как за рубежом, так и в Республике Беларусь, – многофункциональный комплекс "Маяк Минска", жилой комплекс "Парк Челюскинцев", жилой комплекс Vogue, бизнес-центр "БК Капитал Палас".

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Коммерческие помещения в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"
Коммерческие помещения в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

Бизнес-центр "БК Капитал Палас"
Бизнес-центр "БК Капитал Палас"

Масштабные проекты, осуществляемые в Беларуси компанией Dana Holdings, вызвали большой интерес со стороны участников и гостей выставки RESTA 2019.

В первый день выставки стенд компании посетил президент ассоциации застройщиков Литвы Далюс Гедвилас, который был впечатлен масштабом и уровнем проектов строительного холдинга в Беларуси.

Президент ассоциации застройщиков Литвы Далюс Гедвилас посетил стенд компании Dana Holdings
Президент ассоциации застройщиков Литвы Далюс Гедвилас посетил стенд компании Dana Holdings

"Многофункциональные комплексы, которые строит Dana Holdings, – это современная и смелая архитектура, высокий уровень градостроительных решений и европейский подход к созданию комфортного городского пространства. Думаю, литовским застройщикам будет очень интересен передовой опыт коллег из Беларуси", – отметил Далюс Гедвилас.

Эта оценка не случайна. За рубежом изучают возможности сотрудничества с нашей страной. "Беларусь привлекает внимание инвесторов из разных стран мира. Большой промышленный потенциал, ориентация на развитие цифровой экономики и IT-сферы, растущий финансовый рынок являются перспективными направлениями дальнейшего развития страны. Роль ее в регионе с течением времени будет только возрастать, и амбициозные проекты, которые осуществляет Dana Holdings, позволяют уже сегодня взглянуть в будущее – в лицо нового, современного и притягательного Минска. Активное строительство необходимой для развития бизнеса инфраструктуры, которое ведется в Беларуси, обуславливает интерес инвесторов к строительной сфере страны", – отметили представители компании Dana Holdings.

Представление возможностей белорусской строительной сферы и проектов компании Dana Holdings в рамках международной выставки RESTA было организовано при содействии посольства Республики Беларусь в Литве, представители которого посетили белорусский стенд в первый день работы выставки.

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