Щастный: Польшей должен озаботиться Гаагский трибунал

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польшей должен озаботиться Гаагский трибунал. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Совета Республики Анатолий Щастный, комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе.

"Происходящее на границе - это даже не миграционный кризис. Это кризис всей политики западных стран, политики двуличия и двойных стандартов. Вначале эти государства, с позволения сказать "развитой демократии", бессовестно делят богатства и недра, им не принадлежащие, разрушают экономики, уничтожают жизненный уклад, разъединяют семьи. А когда от безысходности беженцы пытаются попасть в Евросоюз, то недавние борцы за права человека строят заборы из колючей проволоки, используют водометы и слезоточивый газ. И, конечно, ищут виноватых в происходящем где-то, но только не у себя", - сказал сенатор.

По его словам, нынешняя ситуация является продолжением вранья и попрания законов, того, что все видели в Югославии, Ираке, Сирии. "Когда западных политиков ставят перед фактом, в ответ слышат их любимое: "Это другое". Беларусь проводит независимую, суверенную политику, а значит, в глазах политических деятелей Запада уже "виновна". Считаю, что действия польских властей - пример бесчеловечности и вопиющий преступный акт. Вот кем должен озаботиться Гаагский трибунал. Белорусский народ доброжелательный и гостеприимный. У нас еще свежи в памяти ужасы войны, и мы всегда предоставим помощь нуждающимся. Мы ценим каждую человеческую жизнь", - резюмировал Анатолий Щастный.-0-