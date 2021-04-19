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19 апреля 2021, 09:40

Щекин: информация о госперевороте показывает, что Беларусь стала для Запада камнем преткновения

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о готовящемся государственном перевороте и физическом устранении Президента - яркое свидетельство того, что Беларусь стала для коллективного Запада камнем преткновения в своих стратегических планах по разрушению славянского мира и уничтожения России. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Очевидно, что действия спецслужб и политических элит Запада идут в русле реализации известной четырехступенчатой модели гибридной войны. Безапелляционное давление на Беларусь в поствыборный период не принесло результата. Пятая колонна и беглые не смогли отработать в них вложенные деньги. Беларусь оказалась более устойчивой и монолитной перед угрозой, чем предполагали на Западе. Понятно, подобные акции по физическому устранению гослидеров исполняются только по прямому указанию политической верхушки иностранных держав. Мы столкнулись с государственным терроризмом со стороны ряда западных стран и их лидеров. Убежден, на очереди был лидер России - Владимир Путин", - подчеркнул Николай Щекин.

По его словам, у США не осталось конструктивных вариантов для сохранения своей гегемонии и продвижения военно-колониальной политики. "Любой политический процесс, а уж тем более по свержению законной власти, имеет свою логику - неизменно всегда есть точка отсчета и точка завершения. Поэтому ранее неоднократно говоря о нежелательности испытывать иллюзии относительно действия протестунов, я имел в виду, что прежде всего нельзя самоуспокаиваться. Будем откровенны, Беларуси объявлена война, которая в своей гибридной модели нацелена на перспективу прямого военного вмешательства с государственным переворотом, физическим уничтожением Президента и управленческой вертикали, захватом административных зданий под кураторством и методичкам спецслужб Запада. Беларусь незамысловато, но через кровь гражданской войны втянута в военно-стратегическую схему в противостоянии России", - отметил эксперт.

Он выделяет несколько этапов в ситуативном "проекте" по дестабилизации обстановки.

"Первый, физическое устранение Президента и его окружения; второй, смычка с украинскими националистами; третий, захват знаковых в управлении учреждений; четвертый, провозглашение себя властью; пятый, обращение к "международному сообществу" о возможности введения войск сопредельных западных государств; шестой, репрессии и установление переходного марионеточного коррупционного режима для постепенной продажи Беларуси. Считаю, глава государства должен быть наделен в подобных случаях чрезвычайными полномочиями, и в новом Конституционном проекте это должно быть учтено, - рассуждает политолог. - Надеюсь, что теперь многие граждане смогут в реальном режиме оценить действия Президента в поствыборный период. Худшие опасения, к сожалению, в некотором смысле хоть и сугубо только в планах, но сбылись. В этой связи в очередной раз Союз Беларуси и России продемонстрировал надежность, а силовые структуры - КГБ и ФСБ - свою эффективность. Предпринимаемые усилия по совершенствованию законодательства в области национальной и общественной безопасности необходимо ускорить и довести до логического завершения, а также провести полную инвентаризацию всех законов, относящихся к национальным интересам страны и сохранению ее суверенности".

Николай Щекин считает, что сегодня следует мобилизовать управленческую (идеологическую) вертикаль и сосредоточить внимание на кадровой политике, устойчивости системы государственного управления и экономической эффективности. "Уверен, в ближайшее время мы станем свидетелями наращивания агрессивных и токсичных действий политических элит Польши, Литвы, Украины и ряда зарубежных стран (дуги Байдена) по структурно-политическому шунтированию белорусского общества по разыгрыванию национальной и религиозной карты. Самое дорогое, что есть у человека, это дети, семья и Родина. Поэтому любые угрозы в их адрес должны быть решительно, жестко в рамках закона пресекаться, и враги на себе должны ощутить всю полноту закона, применяемого к предателям. Все, кто в ближайшее время начнет требовать их освободить или говорить о политическом преследовании, должны быть причислены к пособникам терроризма", - резюмировал кандидат философских наук.-0-

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