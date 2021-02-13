Щекин о ВНС: состоялся откровенный и жесткий разговор

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся откровенный и в то же время жесткий разговор - начистоту. Таким мнением о втором дне VI Всебелорусского народного собрания с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Темы, которые были затронуты, - не простые. Но главное, собрание продемонстрировало мощь и силу страны, связь с народом. Выступления зарубежных гостей были проникнуты гордостью за Беларусь как настоящее суверенное и независимое государство. Все убедились в правильности путей решения Президентом текущих и перспективных задач. Присутствовавшее напряжение в зале побуждало всех еще раз задуматься о судьбе Беларуси, - считает эксперт. - Заключительное слово Александра Лукашенко было проникнуто доверием к белорусскому обществу. Лейтмотив выступления Президента - социальная ориентированность белорусской модели развития, патриотизм, мир, суверенитет, развитие и государственно-политическая реформа. Президент подчеркнул, что все реформы будут обсуждены открыто, демократично и без догм".

По словам Николая Щекина, на собрании все увидели Президента как человека с большой буквы, с жизненной мудростью и опытом. "Он подчеркнул, что за красивыми словами не всегда можно найти подлинную сущность жизни. В сплочении наша сила, не время ломать и крошить. К любым переменам надо подходить без эмоций, деликатно и аккуратно, а главный принцип - не навреди. Любой процесс изменений должен вызреть в обществе. Риторический вопрос Президента о готовности к переменам должен быть осмыслен. Во главе - национальные интересы страны и качество жизни человека, его безопасность и благополучие. Главная ценность - суверенитет и независимость Беларуси", - отметил кандидат философских наук.

Он уверен, что Всебелорусское народное собрание расставило все на свои места и дало ответы на все вопросы общества. "С другой стороны, стало очевидно, что людей интересует жизнь сама по себе, насущные проблемы. Это победа Александра Лукашенко, а, следовательно, Беларуси и всего белорусского народа. Предстоит долгая, кропотливая, каждодневная работа - начиная от нормативных правовых актов и завершая нашим осознанием процессов. Залог успеха - в монолитности страны", - подытожил Николай Щекин.-0-