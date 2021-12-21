Сенатор: слова Эмиля Чечко шокируют и показывают, что жизнь человека в Польше ничего не стоит

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Признания польского солдата Эмиля Чечко шокируют, приводят в ужас и еще раз показывают, что жизнь человека в Польше не стоит абсолютно ничего. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Эльвира Сороко.

"До недавнего времени казалось, что о жестоком отношении польских силовиков к беженцам мы знаем достаточно много: незаконная депортация, пытки, использование спецсредств и спецтехники. Как оказалось, это лишь малая часть их преступной деятельности. Откровенные признания польского солдата Эмиля Чечко шокируют, приводят в ужас и еще раз показывают, что жизнь человека в Польше не стоит абсолютно ничего. И не только жизнь беженцев, которые в поисках лучшей доли для себя и своих семей идут в Европу, но и своих же, польских, граждан, решившихся выступить в роли волонтеров, - сказала сенатор. - Европейский союз позиционирует себя надежным оплотом и гарантом прав человека и демократии. Да вот только эта надежность расстреляна на польской границе вместе с десятками (может, и сотнями) ни в чем не повинных людей, втоптана в польские болота и там похоронена".

По словам Эльвиры Сороко, глубокое отчаяние, муки совести и крайнее непринятие методов, используемых польскими властями в отношении мигрантов, заставили молодого военнослужащего обратиться с просьбой о предоставлении политического убежища в Беларуси.

"Потрясенный крайней жестокостью и бесчеловечностью, которая творится в польской армии, он честно и открыто поведал миру о зверствах своих соотечественников. И как подтверждение этих слов от бывшего командующего сухопутными войсками Польши прозвучало: сбежавшего в Беларусь - расстрелять! Так может быть хватит убийств и расстрелов? Не пора ли господам из Варшавы включить здравый смысл и задуматься над последствиями своей античеловеческой политики? Ведь рано или поздно за каждый свой поступок придется нести ответственность не только по международным, но и по божьим законам. Все политические конфликты надлежит решать исключительно в рамках правового поля. Я надеюсь, что в самое ближайшее время международные и европейские структуры все же дадут адекватную правовую оценку преступной внешней политике Польши", - подытожила сенатор. -0-

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