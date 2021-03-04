Сергеенко: сотрудники милиции честно и добросовестно исполняют свой долг

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции честно и добросовестно исполняют свой долг, заявил на торжественном собрании и праздничном концерте во Дворце Республики глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня наша страна чествует тех, кто избрал для себя одну из самых важных и ответственных профессий - обеспечивать безопасность и правопорядок. История белорусской милиции - это история подвигов, примеров мужества, отваги и самообладания, - сказал Игорь Сергеенко. - В первые годы становления службы, в период Великой Отечественной войны, суровые послевоенные будни сотрудники органов внутренних дел всегда были надежной опорой государства. И сегодня, как многие поколения ваших предшественников, вы твердо стоите на страже закона, защищаете основы нашей государственности, исполняете свой долг честно и добросовестно, как в известной советской песне: наша служба и опасна, и трудна, служба дни и ночи. В этих словах вся суть и смысл вашей работы, которую выбирают самые мужественные, выносливые и сильные люди".

Глава Администрации отметил, что те, кто помнит первые годы нашей независимости, знают, каких усилий стоило сделать жизнь белорусов безопасной.

"Тот порядок и спокойствие на наших улицах, которыми мы гордимся, - в первую очередь это ваша заслуга, - подчеркнул он. - Новый вызов подразделениям внутренних дел был брошен в прошлом году. Вы оказались на передовой, защищая суверенитет и независимость Беларуси. Было непросто, приходилось работать в буквальном смысле днем и ночью. И в этих сложнейших условиях, когда физическая и моральная нагрузка просто зашкаливает, вы остались верны долгу и Отечеству, отстояли мир и спасли страну, доказав тем самым, что достойны продолжать дело наших ветеранов МВД".

Игорь Сергеенко добавил: "Вам, ветеранам, посвятившим лучшие годы жизни службе Родине, в этот праздничный день хочу сказать слова особой благодарности, пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Также самые искренние пожелания счастья, мира и добра вашим семьям, родным и близким, которые всегда рядом и в радости, и в трудную минуту, когда чувство тепла и поддержки, надежного семейного тыла особенно важно".

Глава Администрации также зачитал поздравление Президента сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел с Днем милиции.-0-

Игорь Сергеенко

Фото Оксаны Манчук