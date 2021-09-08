Шпаковский назвал 3 нерешенных вопроса конституционной реформы

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди основных вопросов конституционной реформы, которые остаются пока нерешенными, - статус и формирование ВНС, смертная казнь и формирование депутатского корпуса. Об этом заявил политолог, член Конституционной комиссии Александр Шпаковский во время регионального форума "Беларусь адзiная", который проходит сегодня в Минске, завершая всебелорусскую акцию аналогичных встреч по всей республике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект Конституции уже представлен главе государства. Но три вопроса остаются нерешенными. Мы предполагаем их обсудить на совещании с участием Президента. Это статус, принципы комплектования и компетенции Всебелорусского народного собрания; наличие смертной казни в уголовном законодательстве нашей страны; право трудовых коллективов на выдвижение кандидатов в депутаты, - сказал Александр Шпаковский. - Все эти вопросы я ставил в том числе на встречах с представителями политического актива. Да, некоторые новаторские идеи я получил. И мнения о том, чего хочет политическая элита нашей страны, как видят руководители, лидеры мнений на местах. Теперь мы знаем и можем более уверенно делиться этими мнениями на совещании с Президентом".

Региональные встречи с политической элитой, конструктивный диалог, по мнению эксперта, важны для того, чтобы иметь возможность "сшить" социум в условиях политической трансформации общества, процессов, связанных с конституционной реформой. "Все это может закончиться как стабилизацией ситуации, так и наоборот, если оппоненты смогут воспользоваться нашими ошибками и уязвимыми местами", - предупредил Александр Шпаковский. Он добавил, что "до умиротворения на внешнем контуре очень далеко".

Форум в Минске собрал около 600 участников - представителей депутатского корпуса, идеологической вертикали, профсоюзного движения, общественных объединений и политических партий. Очень много среди слушателей учащейся молодежи. В числе приглашенных экспертов - известные белорусские политологи, экономисты, социологи.-0-

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