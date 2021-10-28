Швед: российские коллеги оказывают помощь оперативно и в строгом соответствии с законом

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские коллеги оказывают помощь оперативно и в строгом соответствии с законом, заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед после рабочей встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается взаимодействия с российскими коллегами, сегодня мы помощь получаем по всем направлениям. 80% просьб об оказании правовой помощи направляется в Российскую Федерацию. Наши коллеги эти просьбы выполняют оперативно, в строгом соответствии с законом", - сказал Андрей Швед, добавив, что не было ни одного случая отказа в выдаче преступников при наличии на то законных оснований.

Таким образом поступает и белорусская сторона, подчеркнул генпрокурор. "Сегодня все вопросы, которые необходимо решать в интересах правоохранительных органов России, решаются Беларусью также оперативно и очень качественно", - отметил он.

Между тем Андрей Швед заметил, что западные коллеги "фактически не исполняют просьбы, не выдают преступников даже по общеуголовным преступлениям".

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед отметил, что между генпрокуратурами обеих стран сложились не просто рабочие, а по-настоящему партнерские и дружеские отношения. В своем докладе Андрей Швед коснулся актуальных вопросов взаимодействия надзорных ведомств, в том числе международно-правового сотрудничества, противодействия экстремизму, расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.-0-

Фото Максима Гучека