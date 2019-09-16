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Общество
16 сентября 2019, 18:41

Слушатели Академии управления при Президенте смогут проходить стажировку в госорганах

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слушатели Академии управления при Президенте Беларуси смогут проходить стажировку в государственных органах и организациях. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Геннадий Пальчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Указом о деятельности Академии управления предусмотрен ряд обновленных подходов к подготовке кадров. В их числе - стажировки руководящих работников, которые проходят в вузе переподготовку, повышают квалификацию, в государственных органах и организациях. "По сути дела, мы рассматриваем возможность выхода из классно-урочной системы работы с такой категорией слушателей, их закрепления за тем или иным руководителем госоргана", - сказал Геннадий Пальчик. Он пояснил, что речь идет о своего рода работе дублером непосредственно в госоргане, организации.

"Это абсолютно новый шаг, и мы рассматриваем его по согласованию с Министерством образования как своеобразный республиканский эксперимент", - подчеркнул ректор. Для реализации этой нормы потребуются дополнительные нормативные документы, они будут приняты в ближайшее время.

По указу уточняются этапы формирования и виды образовательных программ государственного заказа на обучение руководящих кадров и их резерва. Сейчас слушателям предлагаются краткосрочные недельные, а также полутора и двухгодичные курсы переподготовки по теме государственного управления и строительства в экономике, социальной сфере. По словам Геннадия Пальчика, в обучении планируется применять более индивидуальный подход. Кроме того, в Академии управления актуализируют однодневные тематические семинары, на которые будут привлекать ведущих специалистов. Они будут делиться со слушателями информацией по конкретному вопросу, который вызывает трудности либо требует оперативного разъяснения.

Геннадий Пальчик отметил, что принятие указа - важнейший этап развития системы непрерывной профессиональной подготовки кадров в сфере управления. Документ комплексно регулирует деятельность академии, ведущего учреждения образования в Беларуси по подготовке руководящих кадров. Утверждены новая редакция его устава, положение о подготовке, переподготовке, стажировке и повышении квалификации. Это важные документы, которые комплексно, системно регулируют формирование государственного заказа на подготовку руководящих кадров. В частности, устав вуза актуализируется по целям, задачам и функционалу. Кроме того, принятие указа способствует систематизации работы со студентами и слушателями. У академии появляется возможность привлечения к преподаванию лучших профессоров, специалистов-практиков. Для повышения мотивации студентов увеличен размер стипендии.

В структуру Академии управления входят три института: управленческих кадров (ИУК), государственной службы (ИГС) и научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления (НИИ ТПГУ). ИУК готовит студентов и магистрантов. На первой ступени высшего образования студенты осваивают специальности "государственное управление и право", "государственное управление и экономика", "управление информационными ресурсами". Они не дублируются с другими вузами. В 2019 году академия набрала на бюджет на первый курс 100 человек и вошла в рейтинг университетов с самыми высокими проходными баллами. Институт государственной службы ведет подготовку в заочной форме на первой ступени высшего образования, переподготовку и повышение квалификации руководителей и тех, кто находится в резерве руководящих кадров на своих предприятиях. Таких слушателей в течение года в стенах Академии управления обучается около 5 тыс. НИИ ТПГУ занимается научной, инновационной, информационно-аналитической деятельностью в сферах государственного управления, государственной кадровой, идеологической работы.-0-

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