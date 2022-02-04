Соловьев посетил музей Дворца Независимости и осмотрел "тот самый" автомат Лукашенко

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский журналист ВГТРК, радио- и телеведущий Владимир Соловьев во Дворце Независимости, где проходило интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, посетил музей подарков главе государства, сообщает БЕЛТА.

Владимир Соловьев, в частности, осмотрел представленный там автомат. "Мекка нашего музея. Сейчас люди - просто вот заходят сто человек и все сюда. Тот самый. Именно тот", - рассказала ему подробности пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

События августа 2020 года в ходе интервью обсуждали достаточно подробно. "Для меня был критичный момент, такой принципиальный, в том числе изменения моего отношения к вам личного, когда вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович (экс-президент Украины Виктор Янукович, который в 2014 году бежал из страны. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Владимир Соловьев.

"Янукович и я - большая разница. У него денег было много. Понимаете, деньги довлеют всегда. Жмут в кармане и надо спасти деньги", - заметил на это Александр Лукашенко.

"Ну какие для вас деньги? Думаю, когда вы вышли с автоматом, стало ясно, что вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться", - отметил Владимир Соловьев.

Как сообщалось БЕЛТА, в октябре прошлого года во Дворце Независимости появилась экспозиция, посвященная событиям в Беларуси в 2020 году. Кроме автомата, ее составляют картина с фрагментом событий 23 августа (где Лукашенко с автоматом в руках вместе с сыном Николаем находятся возле Дворца Независимости), берет, форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа и флаг от патриотов Беларуси.

Картину главе государства подарили на прошлый день рождения. Ее автор - дочка одного из сотрудников Службы безопасности Президента. Александру Лукашенко понравилось это художественное произведение и он поручил разместить его во Дворце Независимости.-0-

Соловьев рассказал, что для него стало открытием в интервью с Лукашенко