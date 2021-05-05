Состояние Ромы Когодовского по-прежнему тяжелое, проведен очередной этап оперативного лечения

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние 12-летнего Ромы Когодовского, который вынес из огня своего двухлетнего брата, по-прежнему крайне тяжелое, проведен очередной этап оперативного лечения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Общая площадь ожогов - 62% поверхности тела. Специалисты обсудили тактику лечения и подкорректировали его, - отметили в пресс-службе. - Вчера был проведен очередной этап необходимого оперативного лечения. Ожидается, что сегодня в Республиканский ожоговый центр приедет мама Ромы". В Минздраве напомнили: ситуацию на контроле держит лично глава государства Александр Лукашенко.

Выбран оптимальный вариант лечения и для второго подростка, который был доставлен в БСМП из Мстиславской ЦРБ. Подросток 2004 года рождения получил электротравму. При первичном осмотре у него были диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 70%. Состояние этого мальчика также тяжелое, но стабильное.

В Республиканском ожоговом центре в БСМП Минска сегодня состоялись расширенные консилиумы специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. В них приняли участие комбустиологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие медицинские эксперты. Обсуждались подходы к лечению двух подростков, которые пострадали в конце апреля от ожоговых травм и были переведены на лечение на республиканский уровень. Оба мальчика находятся в отделении анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна.

Республиканский ожоговый центр - уникальное учреждение для лечения пациентов с термической травмой. Работе команды профессионалов помогает и то, что палаты оснащены противоожоговыми флюидизирующими кроватями "Клинитрон" и другим высокотехнологичным оборудованием.-0-