Сотрудничество Беларуси и России традиционно направлено на созидание и результат - БИСИ

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и России традиционно направлено на созидание и результат. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Дмитрий Голубничий, комментируя выступление Президента на VI Всебелорусском народном собрании.

"Во время Всебелорусского народного собрания Президент подтвердил акценты на стратегическом партнерстве, взаимозависимости Беларуси и России в вопросах стабильности и безопасности, приверженности развитию Союзного государства, совместном образе будущего, - сказал Дмитрий Голубничий. - Сотрудничество Беларуси и России традиционно направлено на созидание и результат, что не исключает насыщенного диалога при согласовании позиций".

В настоящее время, по словам эксперта, развитие интеграции Минска и Москвы проверяется на прочность схожими процессами: консолидированным давлением зарубежных партнеров с задействованием санкционных механизмов, последствиями пандемии, протестными акциями.

"На двустороннем треке стороны ориентированы на реализацию первоочередных интересов: Беларусь задействует потенциал России для сохранения стратегической устойчивости, для России Беларусь видится ядром стратегии на постсоветском пространстве, способным влиять на привлекательность интеграционных проектов, воспринимается как важный элемент безопасности Союзного государства на западном стратегическом направлении, - отметил Дмитрий Голубничий. - В части сотрудничества с Россией важное значение в тезисах Александра Лукашенко и Владимира Макея (министр иностранных дел. - Прим. БЕЛТА) имело уточнение практической значимости и незыблемости принципа многовекторности во внешней политике. Отмечено, что Беларусь не откажется от многовекторности, поскольку данный принцип основан на стремлении иметь сбалансированные и разнообразные связи с внешним миром, прежде всего экономические. При этом многовекторность не исключает преобладания какого-либо вектора".

Аналитик БИСИ считает, что нынешний политический кризис только усилил востребованность многовекторной внешней политики, которая представляет собой единственный доктринальный подход, в рамках которого Беларусь сохраняет свою субъектность в турбулентной региональной и глобальной повестке. "Таким образом, прозвучавшие на ВНС тезисы внесли ясность по ряду важных вопросов белорусско-российских отношений, их можно считать программным видением контуров взаимодействия со стороны официального Минска", - подытожил Дмитрий Голубничий.-0-