Депутаты приняли во втором чтении новые проекты КоАП и ПИКоАП

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении новые проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Проекты КоАП и ПИКоАП, внесенные в Палату представителей Президентом, приняты в первом чтении 30 июня.

Проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях являются системообразующими нормативными правовыми актами, закрепляющими принципы и нормы правового регулирования административной ответственности и обеспечивающими наиболее полное правовое регулирование соответствующих общественных отношений.

После принятия в первом чтении проекты КоАП и ПИКоАП были значительно доработаны с учетом замечаний и предложений, высказанных депутатами Палаты представителей, заинтересованными государственными органами, иными организациями, представителями бизнес-сообщества, научными учреждениями, гражданами.

"Следует отметить, что только при подготовке к первому чтению поступило более 800 предложений. При подготовке ко второму чтению данное количество было превышено. Это говорит о том, что правоотношения, которые регулируются данным законодательством, достаточно актуальны, очень часто применимы и затрагивают практически все слои общества", - отметила председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.-0-

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