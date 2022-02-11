Стали известны подробности дел по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cтали известны подробности уголовных дел по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время отдельные лица, находящиеся как на территории Республики Беларусь, так и за ее рубежом, проводят информационную кампанию по дискредитации руководства страны и предстоящего республиканского референдума. Они позиционируют конституционную реформу как способ удержания власти, заблаговременно формируя у целевой аудитории ложные убеждения о фальсификации голосования, призывая не принимать участие в референдуме", - рассказал заместитель начальника УСК по Минску Андрей Гриб.

По его словам, столичными подразделениями уже возбужден ряд уголовных дел по фактам воспрепятствования праву граждан на участие в республиканском референдуме. Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело подобного рода в отношении группы лиц, совершивших различные деяния экстремистского характера, в том числе надругательство над государственными символами.

"Правоохранители продолжают проведение оперативно-разыскных мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки. В поле зрения сыщиков попала группа минчан, которые наносили протестные надписи на фасады зданий, в подъездах жилых домов, в общественных местах. Кроме того, они повреждали баннеры, в том числе с изображением милиционеров и военнослужащих, а также сожгли государственный флаг. Свои действия снимали на видео, а ролики размещали в интернете", - рассказал заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома - начальник криминальной милиции Максим Гамола.

В ходе оперативного контроля за подозреваемыми установлено, что они планировали повредить здание общественного пункта охраны правопорядка, однако не довели свой умысел до конца, так как были задержаны с поличным.

"При проведении обысков по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты: протестная символика, баллоны с краской, трафареты, компьютерная и мобильная техника с доказательствами их преступной деятельности. Установлено, что перед выходом "на дело" злоумышленники заранее тщательно готовились: распределяли роли, проводили рекогносцировку, определяли места съемки, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации. Возраст фигурантов от 30 до 60 лет, все безработные. Состояли в экстремистских Telegram-каналах и районных чатах, в которых познакомились, объединились и саморадикализировались. Организатором группы являлся 45-летний минчанин", - отметил Максим Гамола.

Также известно, что в 2020 году подельники неоднократно участвовали в протестных акциях, в том числе перекрывали проезжую часть дороги.

"Схожее преступление расследуется во Фрунзенском (г.Минска) районном отделе Следственного комитета, - добавил Андрей Гриб. - Предварительно установлено, что женщина, 59 лет, действуя в сговоре с иными лицами, изготовила листовки с заранее подготовленным текстом с призывами о срыве и нарушениях, которые будут допущены в ходе проведения 27 февраля референдума. Подозреваемая работает воспитателем в дошкольном учреждении, является подписчиком различных деструктивных Telegram-каналов. В ходе осмотра ее рабочего места изъяты листовки с призывами приводить в негодность бюллетени для голосования, которые она намеревалась размещать в общедоступных для граждан местах на территории столицы".

Женщина задержана, с ее участием проводятся следственные действия.

"Сотрудниками УСК по городу Минску во взаимодействии с коллегами из Министерства внутренних дел продолжается работа по пресечению подобной противоправной деятельности. Каждому такому факту будет даваться принципиальная оценка с незамедлительным принятием соответствующих процессуальных решений", - добавил замначальника УСК по Минску.-0-

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