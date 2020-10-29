Стратегия инновационного развития ЖКХ до 2025 года разработана в Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия научно-технического и инновационного развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года разработана в Беларуси. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель во время II Международной конференции "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве", передает корреспондент БЕЛТА.
"Во исполнение поручения правительства Минжилкомхозом совместно с Академией наук разработана, рассмотрена и одобрена стратегия научно-технического и инновационного развития жилищно-коммунального хозяйства на предстоящую пятилетку. Цель стратегии - обеспечение качественного роста, эффективности и конкурентоспособности отрасли за счет единой научно-технической и инновационной политики", - сказал Андрей Хмель.
Стратегия также предусматривает внедрение передовых технологий, которые позволят отрасли перейти на новый уровень, характеризуемый существенным (в 1,5-2 раза) сокращением удельных материальных и энергетических затрат, развитием конкурентной среды и предоставлением качественно новых услуг населению.
Для достижения поставленной цели планируется решить несколько задач, в том числе сформировать план научных исследований до 2025 года, создать единый отраслевой реестр эффективных технологий, внедрить новые методы и системы, основанные на снижении энерго- и ресурсоемкости процессов.
II Международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" проходит в Минске 29-30 октября. Ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, оборудования, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли. Во время конференции проводится выставка инновационных разработок для системы ЖКХ. Мероприятие организовано Национальной академией наук и Министерством жилищно-коммунального хозяйства.-0-
Цифровизация ЖКХ и новые системы водоочистки - над чем работают белорусские ученые