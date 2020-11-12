Субботин: будем обеспечены всей линейкой продуктов питания по удобной цене

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет обеспечено наличие в торговых сетях всей линейки продуктов питания по приемлемым ценам. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на необходимость качественного хранения полученного урожая и поручил взять на особый контроль изменение цен на продовольственные продукты. Как заверил Александр Субботин, мониторинг ценообразования проводится постоянно и случаи резкого, необоснованного повышения цен, как правило, имеют частный характер. "В каждой ситуации разбирается МАРТ, правительство, Минсельхозпрод. Когда-то начинают "баловаться" и сети, когда-то логистика дает сбой, когда-то кто-то умышленно раздувает проблему в СМИ и это провоцирует скачки цен", - отметил вице-премьер. По его словам, рост цен не следует связывать с дефицитом продовольственной продукции. "У нас, как правило, редко что-то заканчивается, потому что мы себя обеспечиваем в полном объеме, а еще и торгуем на миллиарды долларов. Только в этом году - более сотни стран, куда поставляем наши продукты питания", - сказал он.

Александр Субботин заверил, что поручение Президента по контролю за ценообразованием будет выполнено: "Всей линейкой продуктов по удобной для нас цене мы будем обеспечены, и будем это четко отслеживать".

Вице-премьер также прокомментировал изменение цен на продовольствие в глобальном масштабе в связи с пандемией. По его словам, сейчас они немного снизились. "Но за счет того, что мы в физическом объеме больше поставляем в большее количество стран, мы приросли по экспорту (сельхозпродукции. - Прим. БЕЛТА), продали за 9 месяцев на $233 млн больше, чем в прошлом году, несмотря на пандемию", - рассказал он.

"Всемирная продовольственная организация (ФАО) отмечает, что в перспективе во всем мире будет дефицит продовольствия, - продолжил Александр Субботин. - Это взвинтит цены. По нашим оценкам, рынок (продовольствия. - Прим. БЕЛТА) перспективный. Но раз он во всем мире становится более перспективным и еще более денежным, то, конечно, борьба за каждую полку в каждом магазине будет обостряться в разы. Поэтому впереди интересная, трудная, но, думаю, благодарная работа по наращиванию экспорта".-0-

Александр Субботин