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12 ноября 2020, 11:20

Об уборочной, кредитах и ценах на продукты - Лукашенко обсудил с Крупко и Субботиным работу аграрного сектора

Во время доклада
Во время доклада

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и заместителя премьер-министра Александра Cубботина, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь глава государства затронул вопросы завершения уборочной кампании. Он подчеркнул, что ее надо закончить в течение нескольких дней, а затем вовремя перепахать поля и по максимуму поднять зябь, чтобы не "кувыркаться весной".

"Как мы и договаривались, к 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить. Если останутся какие-то хвосты по кукурузному зерну или сахарной свекле, то желательно 15-го завершить уборку этих культур, - сказал Александр Лукашенко. - Мы очень неплохо сработали в этом году и вовремя убрали основные культуры".

Президент поинтересовался итогами работы аграрного сектора за текущий год, финансовыми показателями сельскохозяйственных предприятий. "Я понимаю, что очень даже непросто. Селу всегда было непросто, и за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Мы также, насколько можем, поддерживаем сельское хозяйство. Но как у нас обстоят дела с финансами? Те кредиты, которые брало село, надо возвращать. Тем более что такая возможность сегодня есть - рассчитаться с банками, бюджетом по долгам", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко также затронул тему сохранности урожая и поставки продукции в магазины. Президент напомнил, что попросил профсоюзы взять на контроль ценообразование в стране. "Естественно, будут контролировать основные позиции. Прежде всего, это продукты питания. Мы договаривались о том, что страна должна заготовить стабилизационные фонды, то есть запасы, чтобы продуктов питания хватило до мая - июня. Это надо полностью заготовить. Что касается дальше - надо жестко взять на контроль работу губернаторов, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний и весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен, - поручил Президент вице-премьеру. - А так получается, вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать. На какие виды - на картошку, капусту или гречку. Как это так, чего не хватает?".

Отдельно глава государства остановился на положении дел в сельском хозяйстве в Витебской области. Он напомнил, что в регионе было создано несколько интеграционных структур по переработке сельскохозяйственного сырья. "Как они сработали и какой результат? Ни в коем случае нельзя упустить этот вопрос, ибо пройдет 3-5 лет - опять придут, руки разведут и скажут, что не получилось. Каждый год надо контролировать, как это реализуется, какую отдачу дает эта система работы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мне кажется, это неплохая система. Потом ее придется перекладывать на другие области - на отдельные районы, регионы. Где-то найдутся такие предприятия, которые мы должны будем объединить, и они будут заниматься переработкой того, что отдадут колхозы, совхозы и фермеры".

Также Президент напомнил о проведении в ближайшие месяцы Всебелорусского народного собрания. На нем в том числе будет обсуждаться и будущее агропромышленной отрасли. "У нас в стране должна быть программа на 2021-2025 годы, как мы будем планировать в области сельского хозяйства наши дела?" - поинтересовался глава государства.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, по итогам работы за 10 месяцев этого года темп роста производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 104,6%, а на сельхозпредприятиях - 106,7%.

"То есть в колхозах и совхозах дополнительный объем, прибавка сельхозпродукции выше, чем у фермеров?" - уточнил глава государства. На это министр пояснил, что, действительно, сельхозпредприятия продемонстрировали больший рост - 106,7% к уровню прошлого года по сравнению с 96% в личных подсобных хозяйствах. "Все регионы сработали с ростом к уровню прошлого года", - добавил Иван Крупко.

Сельскохозяйственные организации в январе - сентябре произвели 5,7 млн т молока (105,8%), продукции выращивания крупного рогатого скота - 477 тыс. т (105,3%), свиней - 343 тыс. т (108,3%), птицы - 537 тыс. т (103,1%), зерна - 8,2 млн т (117,5%).

Положительная динамика в производстве, соблюдение технологической дисциплины, снижение затрат на производство и продажу продукции позволили улучшить финансовые показатели сельхозорганизаций.

За январь - август получено Br9,6 млрд выручки от реализации продукции, это почти на 16% выше, чем в прошлом году. Прибыль превысила Br560 млн (126,6%), рентабельность продаж выросла с 5,3% до 5,8%.

Рост производства сказался и на развитии перерабатывающих предприятий, которые в свою очередь нарастили экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия. За январь - сентябрь за рубеж продано продуктов питания на $4,2 млрд, или 106,1% к аналогичному периоду прошлого года.-0-

Александр Субботин
Александр Субботин

Иван Крупко
Иван Крупко

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АПК Крупко Лукашенко Субботин уборочная
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