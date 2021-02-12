Только совместными усилиями можно преодолеть глобальные вызовы - эксперт БИСИ

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Только совместными усилиями можно преодолеть глобальные вызовы современности. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА кандидат исторических наук, аналитик БИСИ Ольга Лазоркина, комментируя обсуждение проблем на шестом Всебелорусском народном собрании.

"Пандемия бросила вызов концепции экономической глобализации, - сказала она. - На этом фоне в новую фазу вступил региональный формат взаимодействия государств. Он характеризуется меньшим количеством участников и большей договороспособностью, пониманием местных проблем и возможностью оперативного реагирования, сходным характером вызовов и наличием координационных инструментов".

По словам аналитика, речь Президента содержит основной императив о том, что географическое положение Беларуси априори предопределило участие в региональных интеграционных объединениях. Учитывая специфику аграрного и промышленного комплексов страны, Евразийский экономический союз по своим целям и возможностям отвечает интересам государства на восточном векторе внешней экономической политики как на текущем этапе, так и в будущем.

"Вместе с тем Президент дал понять, что кризис, с которым мировое сообщество столкнулось в 2020 году, выявил слабые места всех существующих в мире союзов, в том числе ЕАЭС. Среди них самыми болезненными стали запоздалая реакция на пандемию, протекционизм, который надо понимать как сворачивание на путь защиты только собственных интересов, - подчеркнула Ольга Лазоркина. - В части характеристики настроений общества отмечено, что евразийский скептицизм, как и европейский, конечно, сохранился, а, возможно, по отдельным вопросам и усилился. Однако главный тезис экспертов из разных стран заключается в том, что Евразийский союз выстоял. В подтексте есть намек на то, что даже такие "профессионалы" интеграции, как ЕС, вынуждены были разрабатывать антикризисные планы на ходу, ошибаясь и совершенствуясь в сложных условиях".

Кандидат исторических наук также отметила следующее:

"Президент акцентировал внимание на том, что страны - члены Евразийского союза включились в мировую антикризисную повестку с учетом местных условий и возможностей. Поэтому во многом она воспринимается критически. Однако главное осознано - только совместными усилиями можно преодолеть глобальные вызовы, потому что сегодня на кону не экономика, а люди, их интересы".

Как считает Ольга Лазоркина, озвученная в выступлении магистральная линия Беларуси представляется закономерной. "Сутью ее является неизбежность углубления интеграционных механизмов на постсоветском пространстве. Сегодня идет поиск нового строительного материала интеграции. Разноуровневый характер объединений, с одной стороны, сдерживает процесс, а с другой - позволяет видеть слабые места, разрабатывать и внедрять более совершенный инструментарий в целях защиты общих интересов, - отметила аналитик. - Несмотря на то, что внутренняя проблематика интеграционных объединений занимает львиную долю внимания, Президент четко обозначил, что в постоянном фокусе необходимо держать вопрос внешнего контура сотрудничества".

Ольга Лазоркина также сказала, что ЕАЭС, СНГ и Союзное государство находятся на пересечении важнейших торговых путей Евразии, являются связующим звеном между ведущими экономиками Запада и Азии. В последующие годы "центр тяжести" мировой экономики будет последовательно смещаться в Азию. При этом Беларусь неоднократно подчеркивала, что Европейский союз сохранит статус ключевого партнера для ЕАЭС.

"В целом выступление содержит большое количество понятных императивов и конкретных предложений, которые вошли в утвержденные в период председательства Беларуси "Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" и подтверждают курс страны на упрочение консолидации региона", - заключила эксперт.-0-

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