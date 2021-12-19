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19 декабря 2021, 11:18

Томаш Янковски: в польских войсках сейчас гуляют смутные настроения

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польских войсках сейчас гуляют смутные настроения, заявил в эфире телеканала ОНТ польский политолог Томаш Янковски, комментируя озвученную информацию польским военнослужащим Эмилем Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Да, люди переходят нелегально границу, но не заслуживают за это умереть, - сказал Томаш Янковски. - В польских войсках сейчас гуляют смутные настроения, поэтому тяжело этого человека осуждать. Но то, что он сделал, побег в Беларусь, - это бешеный риск. Он же в Польшу точно не сможет вернуться. А у него наверняка в Польше есть семья, близкие. И представьте, какую нужно иметь мотивацию, чтобы так кардинально поменять свою жизнь".

Польский политолог добавил: "Он это сделал только, чтобы не выполнять приказы. Сейчас, конечно, в польских СМИ его называют по-разному: и агентом Беларуси, и предателем, говорят, что он не должен был служить в армии. Очень интересно: как вы допустили, что он служил?"-0-

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