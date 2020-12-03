3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 70% детей с особенностями развития обучаются в интегрированных классах, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА главный специалист управления дошкольного образования Министерства образования Елена Мулица.

"В Беларуси реализуется социально ориентированная государственная политика в сфере образования, которая основывается на приоритетах общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера образования. Более 20 лет в республике дети с особенностями психофизического развития могут получать образование в различных формах в зависимости от того, какая структура нарушения, насколько оно тяжелое. Мы предлагаем возможность получить коррекционно-педагогическую помощь в пунктах коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного и общего среднего образования тем детям, которые имеют лишь незначительные нарушения речи или слуха. Для тех детей, у которых структура нарушений уже включает различные особенности, предусмотрено функционирование учреждений специального образования. Их на сегодняшний день в Беларуси 237. Это специальные дошкольные учреждения, специальные школы и центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации", - рассказала Елена Мулица.

Наряду с этим функционирует система интегрированного обучения и воспитания, когда ребенок с особенностями может обучаться вместе с детьми без нарушений. "Более 70% детей с особенностями, нуждающиеся в получении специального образования, обучаются в условиях интегрированного обучения и воспитания. Остальные 30% - в учреждениях специального образования. Общее количество детей с особенностями психофизического развития достигает 170 468 (в 2019 году - 166 186). Ежегодно это количество увеличивается. Большая часть детей - 60% - имеют легкие нарушения. Среди них 14 234 имеют инвалидность", - отметила главный специалист управления.

Елена Мулица подчеркнула, что в Беларуси интегрированное обучение и воспитание рассматривается как ступенька к инклюзивному образованию. "Изучая опыт ряда стран, мы видим, что во многих из них эти понятия приравниваются. Мы идем немного другим путем и рассматриваем интегрированное обучение и воспитание как параллельное обучение с нормально развивающимися сверстниками. Инклюзивное образование - совместное для всех, когда учитываются особенности каждого ребенка вне зависимости от того, есть или нет у него нарушения. Все дети обучаются вместе, используются одни и те же учебные пособия, программы, планы. Деятельность Министерства образования и в целом системы образования направлена на то, чтобы формировать и развивать инклюзивную культуру у каждого участника образовательного процесса", - добавила она.-0-

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