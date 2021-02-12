В Беларуси и дальше будут совершенствоваться социальные стандарты - Петришенко

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси и дальше будут развиваться и совершенствоваться социальные стандарты. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Игорь Петришенко во время VI Всебелорусского народного собрания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко отметил, что в докладе Президента Беларуси Александра Лукашенко на собрании большое внимание было уделено социальной тематике. Вице-премьер сказал, что в стране большое значение придается поддержке различных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, многодетных семей и матерей. Он считает, что такие меры поддержки очень важны и нужны людям.

Кроме того, заместитель премьер-министра коснулся темы молодежи, которая находится в центре внимания на государственном уровне. Школьное образование, дальнейшая учеба в вузах, ссузах - в это государство вкладывает огромные средства. Игорь Петришенко обратил внимание, что именно молодежь - будущее страны, управленцы, которые будут в перспективе принимать решения на государственном уровне.

Вице-премьер подчеркнул, что во время VI Всебелорусского народного собрания детально обсужден широкий перечень вопросов, актуальных для развития страны.-0-