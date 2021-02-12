В Беларуси избран путь для народа, а не для обогащения других - Симоненко

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси избран путь для народа, а не для обогащения других, заявил во время своего выступления на VI Всебелорусском народном собрании первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины, руководитель фракции КПУ в Верховной раде II-VII созывов Петр Симоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я второй день с глубоким вниманием и думами об Украине слушал ответственный разговор от механизатора, рабочего, учителя и врача до главы государства о будущем Беларуси. Я вместе с вами переживал, потому что понимал, что вами движет желание, чтобы Беларусь была процветающая, чтобы народ был счастливым. И я как коммунист хочу вам пожелать следующее. Дай Бог вам мудрости, мужества, ответственности, единства в действиях. Что вы и написали как одно из главных условий выполнения программы развития страны. И я хочу быть участником этого процесса, чтобы дружество и братство между нашими народами по-настоящему вернуло понятие сестер: Россия, Беларусь и Украина", - сказал Петр Симоненко.

Украинский политик призвал белорусов учиться на их ошибках.

"Я сожалею, что сегодня безумство, основанное на беспамятстве украинского народа, оторвало сестру Украину от сестер Беларуси и России. Это беспамятство привело к тому, что народ Украины выбросили на окружную Европы и сделали той страной, в которой решают свои задачи за счет крови и пота нашего народа, - отметил он. - Я хочу, чтобы услышал меня сегодня белорусский народ: учитесь на ошибках, совершенных, к сожалению, в Украине и при участии украинского народа".

Петр Симоненко подчеркнул, что Беларусь ставит перед собой наиважнейшие задачи - благополучие народа и процветание родной страны. "Я хочу, чтобы белорусский народ понимал: враги независимости и суверенитета Беларуси не оставят вас в покое. Потому что у вас путь избран для народа Беларуси, а не для тех, кто в усладу своим интересам пытается использовать народ для того, чтобы обогащались другие. Я хотел бы, чтобы белорусский народ услышал, что слово приватизация - это не благо, это эффективность воров и жуликов, которые приходят на собственность, созданную народом, историей, нашими дедами и прадедами. Через уничтожение этой собственности уничтожается государственность и государство, порождаются те, кто становятся космополитами, и для них главное нули в глазах, а не жизнь нашего народа, - заявил он. - Я думаю, вы меня услышите. Не продавайте святыни псам. Это то, что сегодня должно всеми нами двигать, чтобы мы сделали процветающей Беларусь. А я хочу, чтобы и Украина была той страной, которой будет гордиться белорусский народ, где живут друзья, братья и товарищи, готовые вместе в нашей совместной истории вершить новые дела и новые отношения строить во благо".-0-