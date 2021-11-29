29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Погода в Беларуси пытается приобрести зимние черты, но температурный фон, превышающий климатическую норму на 1-6 градусов, не способствует этому. Мокрый снег то и дело сменяется дождем, смывая только-только образовавшийся снежный покров. Так, на утро понедельника местами по северной половине страны отмечается снежный покров высотой 1-3 см, на метеостанции Лынтупы высота сугробов достигает 13 см", - отметили синоптики.

Сегодня днем через территорию Беларуси будет смещаться циклон, который обусловит на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами ожидаются сильные осадки.

Во вторник, 30 ноября, циклон сместится на северо-запад Европейской территории России, и Беларусь окажется в его холодной и ветреной тыловой части. Температурный фон начнет опускаться, и осадки в основном будут идти в виде снега и мокрого снега, по северу достигая критерия "сильный", лишь ночью по востоку страны еще будет преобладать дождь. В этот день будет облачно. На большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег, по северу сильный снег. Местами метель. Ночью по востоку страны также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололедица, в отдельных районах слабый гололед. На большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 5 до плюс 1 градуса.

В среду, 1 декабря, будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а по юго-западу республики на большей части территории кратковременный снег, мокрый снег, в дневные часы по юго-западу возможен дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западной четверти умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит ноль - минус 7 градусов, при прояснениях до минус 9. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 5 по северо-востоку до плюс 4 по юго-западу страны.

В четверг, 2 декабря, прогнозируется облачная погода. Временами будут идти снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет от минус 8 градусов по северо-востоку до плюс 1 по юго-западу страны. Днем температура воздуха будет колебаться от нуля до 7 градусов тепла.

В пятницу, 3 декабря, ночью местами, днем на большей части территории страны будет кратковременный и мокрый снег, по юго-востоку - мокрый снег и дождь, возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 4 до плюс 3 градусов, ночью по северу при прояснениях до 8 градусов мороза.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь