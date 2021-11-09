В Беларуси создадут банк данных объектов универсальной среды, доступных для людей с инвалидностью

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк данных объектов универсальной среды, доступных для людей с любыми формами инвалидности, будет создан в Беларуси. Об этом сообщил сегодня председатель Центрального правления ОО "БелТИЗ" Олег Шепель на пресс-конференции к Международному дню слепых (13 ноября) в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы договорились, что будет такая программа, и есть поручение Министерству архитектуры и строительства, что каждый объект, который не с элементами безбарьерной среды, а соответствует параметрам полностью универсальной среды, будет занесен в банк данных. И мы будем конкретно знать, сколько таких объектов", - сказал Олег Шепель. То есть человек, имеющий любое нарушение или ограниченный в мобильности, может перед посещением какое-то учреждения проверить с помощью приложения, насколько это место ему доступно.

Олег Шепель добавил, что полностью доступных для всех категорий инвалидов объектов не так и много: новый автовокзал Бреста, поликлиники в Гомеле и Могилеве, в Минске - железнодорожный вокзал и Национальный аэропорт, Министерство труда и социальной защиты и др. При этом даже во многих крупных спортивных объектах чуть-чуть что-то недоделано. Все сделать сразу, конечно, нельзя, но надо постепенно, начиная с объектов, которые особенно часто посещаются.

Именно такой подход с некоторых пор избрал в своей работе Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов при Совмине. Каждый квартал выбирается несколько проблем, которые затем точечно решаются. И есть эффект. Как уточнила консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Ева Зубковская, иногда выбирается определенная сфера. Так, прошлая тема была посвящена развитию инклюзивного туризма. Тогда, например, для больших по территории объектов было предложено закупить электронные приспособления, чтобы инвалидные коляски не нужно было катить вручную. Также в решении проблем людей с инвалидностью акцент делается на регионы. В июне этого года оценка проведена в Брестской области, в ноябре на очереди Гомельская. Изучаются и решаются точечные вопросы как создания доступной среды, так и медицинского, социального обслуживание. С учетом нюансов региона.

"На законодательном уровне тоже сделано очень много, - добавил Олег Шепель. - Принят в первом чтении закон о правах инвалидов и их социальной интеграции, надеемся, что его примут во втором чтении. Наша организация была в числе разработчиков: совместно с Минтруда и соцзащиты искали компромиссные решения. В проекте все четко прописано, что необходимо для того, чтобы инвалид любой категории чувствовал себя полноценным членом общества. С 2 мая этого года приняты строительные нормы, где в разделе "Среда обитания для физически ослабленных лиц" указано, что необходимо во вновь строящемся здании, в реконструируемом. То есть теперь это не рекомендации, а обязательные к исполнению нормы".

Что касается конкретно инвалидов по зрению, то нужные им элементы безбарьерной среды - это тактильная плитка, звуковые/речевые информаторы, таблички по системе Брайля, контрастная маркировка на дверях и ручках, мнемосхемы для ориентирования внутри зданий, звуковые сигналы светофоров на улице и др. Многое из этого полезно и нужно и для людей, не имеющих проблем со зрением, - те же звуковые сигналы светофора или ПО, помогающее определить по номеру квартиры, на какой этаж нужно подняться, в какую сторону свернуть.

ОО "БелТИЗ" разработаны и изданы информационные брошюры и методические рекомендации по созданию безбарьерной среды. При поддержке Министерства труда и социальной защиты по всем регионам прошли семинары с отделами архитектуры и строительными организациями. "Даже архитекторы порой не знают, как правильно располагать ту же тактильную плитку: где направляющая, где предупреждающая. И это проблема", - отметил Олег Шепель. В зависимости от отношения к проблеме в регионе, где-то улучшения заметны уже сейчас, где-то еще надо поработать с людьми. А финансовый вопрос здесь играет не такую значимую роль. Тем более что при помощи центра занятости предприятие ОО "БелТИЗ" приобрело оборудование для изготовления тактильных элементов внутри зданий, табличек по системе Брайля, созданы рабочие места для инвалидов. "И сейчас в Могилеве у нас изготавливаются такие элементы безбарьерной среды", - сказал Олег Шепель.

Ева Зубковская добавила, что благодаря тому, что нормы по универсальной среде стали обязательными, даже проект будущего строительства может быть заблокирован, если в нем не учтены все новые требования. А представители общественных объединений, работники ТЦСОНов могут на стадии строительства/реконструкции объектов обращать внимание на недочеты. И если строители не реагируют на замечания, жаловаться на уровень министерства. Ответственность - вплоть до штрафных санкций.-0-

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