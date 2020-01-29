В информационном поле вокруг конституционных реформ преобладают спекуляции - Макаров

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В информационном поле и Беларуси, и России не хватает качественной аналитики по поводу изменений в Конституцию, преобладают спекуляции. Такими наблюдениями во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Конституционная реформа в России" в пресс-центре БЕЛТА поделился директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров.

Во время заседания проекта

Директор БИСИ констатировал, что в медиапространстве очень мало качественной, в том числе критической экспертизы самой сути предлагаемых в Конституцию изменений. Хотя это было бы интересно. Преобладают ярлыки, попытки угадать, зачем нужны реформы и что за ними стоит. "Это характерно и для Беларуси, и для России. Такой же информационный шлейф сопровождал и предложения главы белорусского государства по изменению Конституции", - констатировал Олег Макаров.

Между тем, по его мнению, юристам и обществу в целом важно не упустить шанс и по мере возможности поучаствовать в корректировке Основного закона страны. "Для нашей правовой традиции это не очень частая история. Сейчас важно не сосредоточиваться на гаданиях: зачем это нужно было делать и к чему это ведет, а поучаствовать в изменении условий существования общества и государства. Однако основные информационные силы брошены не на то, чтобы использовать эту возможность, а на то, чтобы спекулировать на теме", - с сожалением отметил директор БИСИ.

Он обозначил вопросы, которые могут быть интересны для авторов конституционных поправок. С момента принятия Основного закона и в Беларуси, и в России прошло немало времени. Появились совершенно новые технологии, растет внимание к проблемам окружающей среды, даже язык, на котором говорит нынешнее поколение, поменялся. "Важно обсудить, чем отличаются современные условия от прежних. Это предопределит изменения в нормативные акты", - считает Олег Макаров.-0-

Гигин: конституционные изменения в России и Беларуси говорят о завершении постсоветской эпохи "С конституционными изменениями в России, которые, возможно, будут и у нас, заканчивается постсоветская эпоха. Уже нет ее. Уже выросло поколение людей, которые сформировались в условиях новых независимых государств", - сказал декан факультета философии и социальных наук БГУ.