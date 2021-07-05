Владимир Меньшов: супруга – самый жесткий критик!

5 июля стало известно, что на 82-м году ушел из жизни обладатель премии "Оскар", лауреат Государственной премии СССР, народный артист России режиссер Владимир Меньшов. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции . Владимир Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также снял такие фильмы, как "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит". Мы публикуем одно из его интервью, которое вышло в газете "7 Дней" в 2017 году. Тогда режиссер в рамках работы Международного молодежного кинофорума провел творческую встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи и представил молодой аудитории свой фильм "Москва слезам не верит".

Несмотря на то, что фильму не один десяток лет, зал, рассчитанный на две тысячи мест, не смог вместить всех желающих – участники фестиваля стояли в проходах и занимали места на ступеньках.

И это неудивительно, ведь все фильмы режиссера – "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов" – имели огромный зрительский успех. А еще поклонники помнят роли Меньшова в фильмах "Перехват", "Курьер", "Город Зеро", "Русский рэгтайм", "Где находится нофелет?", "Ночной дозор" и "Дневной дозор".

– Владимир Валентинович, правда ли, что вы были участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году?

– Нет. Но я приехал в Москву в тот год, когда в столице проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И это было незабываемое событие в жизни страны. В течение недели столица не спала, гудела, по центральным улицам расхаживало много иностранцев, которые хотели с нами общаться. И мы на обрывках иностранных слов, на пальцах пытались разговаривать, и что-то получалось в этих беседах.

– Вы обладатель премии "Оскар" и других престижных наград, успешный актер и режиссер. А правда, что только настойчивость и огромное желание стать актером помогли вам осуществить мечту?

– Несмотря на то, что я окончил школу с серебряной медалью, при поступлении во ВГИК на актерский факультет выяснилось, что к сдаче собеседования по актерскому мастерству я не готов. Но, проведя время во ВГИКе, пообщавшись с абитуриентами и студентами, понял, что это мое – я должен поступить! Вернулся в Астрахань, пошел работать на завод имени Карла Маркса учеником токаря и помнил о своей мечте – готовился к поступлению. И только с четвертого раза попал на актерский факультет Школы-студии МХАТ. А за эти четыре года, кроме приобретения профессии токаря, поработал на шахте в Воркуте, затем матросом на водолазном катере в Баку, актером вспомогательного состава в труппе Астраханского театра имени Кирова. С таким трудом поступив на актерский факультет, когда другой бы радовался, что мечта осуществилась, к третьему курсу я понял, что у меня характер не актерский, у меня нет амбиций, честолюбия – тех качеств, которые способствуют развитию актера. И поэтому я почувствовал себя счастливым лишь тогда, когда Михаил Ромм взял меня в свою мастерскую на режиссера.

– Приступая к съемкам "Москва слезам не верит", вы предполагали, что фильм будет иметь такой оглушительный успех?

– Сначала я должен рассказать предысторию, как ввязался в это дело. Я снялся в фильме "Человек на своем месте" по сценарию Валентина Черных, и он меня пригласил в свой следующий фильм "Собственное мнение". Так мы подружились. К тому времени, когда Черных написал сценарий "Москва слезам не верит", я снял свой дебютный фильм "Розыгрыш". Поначалу Валентин Черных показал свой сценарий известным режиссерам, но никого из них это не заинтересовало. Тогда он вспомнил обо мне. Сценарий поначалу мне не понравился, и я вежливо отказался. Но потом стал ловить себя на мысли, что постоянно думаю о нем, придумываю, что с ним делать. В сценарии было много моментов, перекликавшихся с моей жизнью! И поэтому согласился снять фильм, но с условием, что сценарий нужно переделать. Когда я пришел с этим предложением к Черных, он ответил, что ему проще написать новый сценарий, и предложил: "Если хочешь, попробуй сам". Я сел и долго переписывал сценарий "под себя". У меня не было надежды на серьезный успех, думал лишь о возможности не опозориться.

Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

– Правда, что вы долго не могли найти исполнителя на роль Гоши?

– Да, действительно очень долго мучился. Думал, что это должен был быть 40-летний актер, пробовал Виталия Соломина, но это было не то. Я рассматривал другие кандидатуры, но что-то не сходилось. И вдруг, когда вместе со вторым режиссером по телевизору смотрели фильм "Дорогой мой человек", я подумал: почему бы не пригласить Баталова на роль Гоши. И тут коллега сказал мне: "А почему бы его не попробовать?". Я нашел номер Баталова и предложил ему сняться в моем фильме. Он сначала отказался, но потом среди ночи разбудил меня своим звонком и дал согласие сниматься. Такая же проблема была и с исполнителем роли любовника Катерины, которого в итоге сыграл Олег Табаков. Сначала я очень хотел, чтобы эту роль сыграл Вячеслав Тихонов, так как за ним был шлейф положительных ролей. Но Тихонов прочитал сценарий и отказался играть в фильме. Когда была премьера в Доме кино, он поздравил меня и как-то, полуотвернувшись, сказал мне: "А ведь была у вас для меня роль, была". И тогда я сообразил, что он хотел сыграть роль Гоши!

В Доме кино фильм приняли хорошо, а через несколько дней я, случайно оказавшись на Пушкинской площади недалеко от кинотеатра "Россия", обратил внимание, что она вся заполнена людьми. Я подумал, что это какая-то демонстрация или в магазине что-то выбросили. Но когда подошел ближе, понял, что это люди зимой стоят в очереди, чтобы взять билеты на мой фильм! Фильм шел три месяца, и в течение этого времени были очереди за билетами. За год картину посмотрели более 90 миллионов зрителей, что было потрясением для всей съемочной группы. Правда, это оказалось не замеченным ни коллегами, ни прессой...

– Еще большей неожиданностью для вас было, что фильм от Советского Союза номинировали на "Оскар"?

– Да, неожиданно на мое имя пришло письмо из американской академии киноискусства: вы прошли в номинацию, просим приехать такого-то числа в Лос-Анджелес, во столько-то обед и церемония. Дорога – за ваш счет. Все остальное они брали на себя. Я с этим письмом пошел к министру культуры СССР, и он с большой иронией сказал мне: "Знаешь, кто там еще?". И перечислил фильмы таких режиссеров, как Куросава, Трюффо, Иштван Сабо. Очевидно, кто в этой компании был аутсайдером! Однако мы ждали объявления результатов. 30 марта они должны были объявить победителей, но случилось покушение на Рейгана, и церемонию перенесли на 31 марта. Из-за разницы во времени у нас уже было 1 апреля, поэтому, когда мне сообщили, что фильм получил "Оскар", я эту шутку оценил.

– Где, если не секрет, хранится ваш "Оскар"?

– Теперь у меня дома, а когда его получили, мне даже не сообщили, где он и у кого. Потом, правда, на вручении "Ники" – самой первой! – решили сделать широкий жест и торжественно вручили "Оскар", предупредив, что за кулисами статуэтку нужно вернуть. Я, тем не менее, ее не отдал.

– У вас вся семья творческая: жена, дочь, зять – актеры. Вы обсуждаете творчество друг друга?

– Раньше обсуждали. И более жесткой критики, чем от супруги, я не слышал ни от кого. Моим картинам много доставалось, но больше всего от семьи. Мы с Верой друг друга безжалостно шлифовали. Только при большой любви можно себе позволить сказать такие слова и только при большой любви их можно воспринять. Но получить подобные уроки очень полезно. И именно от близкого человека, в котором не заподозришь никакого второго плана.