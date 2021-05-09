Вольфович рассказал о механизмах реализации декрета "О защите суверенитета и конституционного строя"

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович подробно рассказал журналистам о механизмах реализации декрета Президента "О защите суверенитета и конституционного строя" и причинах принятия этого документа, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул глава Совбеза, декрет Президента издан в соответствии с Конституцией Беларуси. "Он нацелен на обеспечение национальной безопасности и территориальной целостности нашей страны, спокойствия и мира граждан, защиту их жизни и здоровья в условиях глобальных вызовов и угроз. Сегодня мы наблюдаем в мире нестабильность, процветает политика двойных стандартов, попытки переписать историю - ту историю, которую в Беларуси никогда не забудут", - отметил Александр Вольфович.

Госсекретарь Совбеза обратил внимание на существенный дисбаланс в системе контроля над вооружениями в Европе. "Количество и масштабы мероприятий, проводимых блоком НАТО и его союзниками в Центральной и Восточной Европе, просто зашкаливают и не могут не вызвать адекватного ответа", - убежден он. В качестве примера он привел учение Defender Europe - 2021 ("Защитник Европы - 2021"), стартовавшее в Европе 5 мая. Численность группировок, которые примут в нем участие в нем, составит более 30 тыс. человек. "Это наиболее крупное учение со времен холодной войны. И тематика учения явно носит не оборонительный характер", - отметил Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что подобного рода учения проходят у границ Беларуси, что явно нарушает стратегический баланс. "Но при этом те мероприятия и учения, которые проводятся Республикой Беларусь, нашими союзниками (Российской Федерацией и другими странами ОДКБ), подвергаются сомнительной критике, истолковываются в угоду интересам западных политиков, - обратил внимание госсекретарь. - Обострение внешней обстановки, безусловно, направлено на раскачивание ситуации внутри наших стран". При этом, по его словам, используются различные гибридные методы для свержения легитимных правительств и режимов, вплоть до возможного физического устранения национальных лидеров. В последнее время были очевидными попытки США и стран Запада дестабилизировать ситуацию в ряде стран, в том числе и Беларуси. "Не гнушаются ничем. Мы видим, что западные коллеги подошли к красной черте, - подчеркнул Александр Вольфович. - В таких условиях, конечно, требуется принятие своевременных и адекватных мер. Издание декрета - одна из таких мер, которые должны остановить горячие головы".

Как пояснил госсекретарь, декрет предусматривает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и должностные лица будут действовать в соответствии с решениями Совета безопасности. "Как и предписано Конституцией, председательствовать будет премьер-министр", - обратил внимание Александр Вольфович.

В соответствии с декретом в таких случаях немедленно вводится режим чрезвычайного или военного положения исходя из анализа обстановки, а Совет безопасности определяет перечень мер по его обеспечению. В частности, вводится ограничение на свободу передвижения, запрет массовых мероприятий и забастовок, устанавливается комендантский час, обеспечивается безопасность лиц и объектов.

Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат незамедлительному исполнению, подчеркнул госсекретарь. В случае неисполнения руководители органов и организаций освобождаются от должности.

Предусмотренный декретом механизм определяет порядок реализации конституционных норм, наделяет Совбез как коллегиальный орган необходимыми полномочиями для организации эффективного управления страной и обеспечения защиты белорусского государства. Такой механизм будет задействован в исключительных чрезвычайных обстоятельствах, подчеркнул Александр Вольфович.

Он также обратил внимание, что декрет неслучайно подписан в день Великой Победы. "Это символичное и своевременное решение главы государства. Тем самым еще раз демонстрируется его ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение территориальной целостности, обеспечение мира и спокойствия, - сказал госсекретарь. - Наши ветераны могут быть уверены: Победа, которую они завоевали, в нашей стране будет надежно защищена, мы ее никому не отдадим".-0-