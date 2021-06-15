Все домыслы о гипердавлении на Протасевича не подтверждаются - Петровский

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все домыслы, что на Романа Протасевича оказывается гипердавление, не подтверждаются. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Похожие факты и смыслы были озвучены в большом интервью Маркову (в программе "Марков. Ничего личного". - Прим. БЕЛТА). Но с другой стороны, во время пресс-конференции было интересно посмотреть на то, как Протасевич вел себя живо. Все домыслы, что на него якобы оказывается какое-то гипердавление, не подтверждаются. А неадекватное поведение некоторых журналистов и дипкорпуса во время пресс-конференции демонстрирует то, что они не хотят обсуждать изложенные Протасевичем факты, а хотят дискредитировать его интервью, показания, статус. Им нечего сказать, у них нет контраргументов, и это демонстрирует слабость их позиции", - сказал Петр Петровский.

По его словам, решение Романа Протасевича сотрудничать со следствием логично. "Сотрудничество со следствием, раскаяние и признание себя виновным - это те обстоятельства, которые повлияют на решение суда. И Протасевич это прекрасно осознает. Конечно же, в данной ситуации ему лучше сотрудничать с компетентными органами для того, чтобы уменьшить то наказание, которое ему светит в связи с открывшимися фактами", - добавил эксперт.-0-